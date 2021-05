Novità nel mondo Moto2 dopo le quattro gare disputate finora. Per la classe di mezzo, dopo l’onda pandemica che ha investito il motomondiale, la Grand Prix Commission aveva deciso di congelare lo sviluppo delle moto per il 2020 e il 2021, penalizzando però alcune Case come NTS e MV Agusta.

NTS E AUGUSTA, OK AGLI AGGIORNAMENTI

Entrambe fino ad ora hanno utilizzato moto del 2019, ma la Commissione in data 10 maggio ha dato loro il via libera di aggiornare le proprie moto con le parti del 2020. Già da Le Mans il team NTS potrà utilizzare carena e parafango anteriore, mentre la Casa di Samarate installerà parafango, forcellone, sella e carena.

Si è conclusa la giornata di qualifiche per i tre piloti del Team MV Agusta Forward Racing – https://t.co/2JtOp4yUDG pic.twitter.com/RRdgtYjZQ0 — MV Agusta Forward Racing (@ForwardRacingGP) May 1, 2021

CONCESSI 2 GIORNI DI TEST PRIVATI

La Commission poi ha concesso a tutti i costruttori Moto2 due giorni di test privati nel corso del 2021, a patto che a girare siano solamente i collaudatori. Occhio poi al portafoglio, con la decisione che a partire dal 2022 telaio, carena, forcellone e parafango anteriore saranno tutte parti omologate e dunque sarà possibile un solo miglioramento nel corso della stagione. Infine, tutti i team che nel 2020 e nel 2021 non hanno ottenuto podi potranno applicare aggiornamenti a telaio, carena, forcellone e parafango anteriore.

Michele Iacobello

