Questa domenica a Valencia non si deciderà solo il titolo della MotoGP. Infatti, in palio al Circuito Ricardo Tormo ci sarà anche l’iride della Moto2 che vede come contendenti Augusto Fernández e Ai Ogura. Lo spagnolo si trova a 251.5 punti, mentre il giapponese è a quota 242: sono 9.5 i punti di differenza tra i due: chi la spunterà?

ENTRAMBI SCIUPONI: PRIMA PHILLIP ISLAND, POI SEPANG

Per buona parte della trasferta asiatica è sembrato che il titolo della Moto2 non volesse proprio vincerlo nessuno. Arrivato in Australia con 1.5 punti di vantaggio, Augusto Fernández si è ritrovato un’occasione d’oro tra le mani. Il rivale per il titolo Ai Ogura ha affrontato il weekend più difficile della stagione senza mai entrare nella top 10. Fernández, 3° dietro a Alonso López ed il compagno Pedro Acosta, è caduto in curva 2 a 10 giri dal termine buttando via quello che sembrava un podio già fatto. Lo zero del pilota Red Bull KTM Ajo ha permesso al giapponese di andare via dalla “Terra di sotto” con un vantaggio di 3.5 punti dopo una gara più che anonima conclusa solo in 11^ posizione. Quello di Phillip Island è stato il secondo piazzamento al di fuori della top 10 in Moto2 per Ogura, che ha così interrotto una striscia che durava da 28 gare.

La stessa situazione si è verificata al Gran Premio di Malesia solo 7 giorni più tardi. Ai Ogura, in 2^ posizione ed in lotta per la vittoria con Tony Arbolino, ha tentato un sorpasso all’interno del pilota lombardo in curva 9. La staccata del giapponese è parsa fin da subito quantomeno azzardata: infatti, non appena arrivato alla corda, l’anteriore della Kalex #79 del Honda Team Asia ha ceduto. Ogura è caduto gettando così alle ortiche il probabile titolo di categoria dopo aver conquistato la terza pole position stagionale. Fernández, autore di una gara caratterizzata dalla lotta con Jake Dixon e Manuel González, si è ritrovato così in 4^ posizione e con un vantaggio più che comodo in classifica per l’ultima gara di Valencia.

UN CAMPIONATO ALL’INSEGNA DELLA REGOLARITÀ

La Moto2 è una categoria davvero complicata nella quale è difficile rimanere competitivi per tutto l’arco della stagione. Ne sa qualcosa Celestino Vietti, che ha conquistato 70 dei suoi 165 punti nelle prime tre gare del campionato. Il campionato è una maratona ed è importante essere regolari e competitivi per tutto l’arco della stagione: così sono stati i protagonisti del nostro racconto. Il risultato peggiore della stagione di Fernández è stato il 7° posto della gara in Thailandia sotto condizioni metereologiche a dir poco proibitive. Proprio lo spagnolo ha avuto una media di 3.19 sotto la bandiera a scacchi: Fernández ha ottenuto una media di piazzamenti che lo tiene appena fuori dal podio. Il #37 ha conquistato 9 podi in totale con 4 vittorie (3 delle quali consecutive, ndr). La matematica non premia allo stesso modo Ogura, che comunque ha un piazzamento medio di 4.82. Il giapponese ha pagato dei risultati in qualifica non eccellenti: infatti, la media del giapponese è di 7.63, mentre Fernández è a 6.32.

UNA SFIDA AGLI ANTIPODI

La sfida tra Augusto Fernández e Ai Ogura arriva in due momenti completamente diversi delle proprie carriere. Fernández ha compiuto da poco 25 anni, è alla sua quarta stagione completa in Moto2 (più altre due nelle quali ha corso la maggior parte del campionato, ndr) ed il prossimo anno passerà in MotoGP. Inoltre, Fernández ha corso nel team Pons, in Marc VDS ed infine in Ajo: tre dei team migliori della griglia. Il pilota ormai navigato nel motomondiale sfida il giovane in rampa di lancio. Ai Ogura è un classe 2001, è al suo secondo anno nella categoria ed ha ottenuto solo in questa stagione la sua prima vittoria nel motomondiale. Già, nonostante sia rimasto in lotta fino all’ultima gara per il titolo di Moto3 nel 2020 il giapponese ha conquistato il gradino più alto del podio solo a Jerez in questa stagione. Per molto tempo anche Ogura è stato al centro del moto-mercato per un eventuale passaggio in MotoGP grazie alla sella in Honda presente nel team LCR. È stato proprio il #79 a rifiutare il passaggio di categoria, non sentendosi ancora pronto. In un mondo dove si cerca di scalare le categorie in meno tempo possibile, la scelta di Ogura è tanto matura quanto controcorrente, ma di certo ammirabile e comprensibile.

LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO

Arrivato a Valencia con 9.5 punti di vantaggio, Fernández è colui che ha tutto da perdere. Ogura, dal canto proprio, è praticamente obbligato a vincere quello che sarebbe il suo quarto Gran Premio stagionale. Quindi, Augusto Fernández è campione del Mondo Moto2 se:

Vince o finisce sul podio

Arriva 4° o 5° e Ogura non vince

Arriva 6°, 7°, 8° o 9° e Ogura finisce 3°

Arriva 10°, 11° o 12° e Ogura non finisce sul podio

Arriva 13° o 14° e Ogura finisce 5°

Arriva 15° e Ogura finisce 6°

Non arriva a punti e Ogura finisce 7°

Valentino Aggio

