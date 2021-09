Moto2 | Sam Lowes rinnova con MarcVDS per il 2022

Nel giorno del compleanno dei gemelli Lowes arriva la conferma: Sam Lowes correrà ancora con MarcVDS nel 2022, estendendo il contratto con il team belga diretto da Marc van der Straten. Il britannico di Lincoln, dunque, sarà supportato da MarcVDS per il terzo anno di fila, l’ottavo in Moto2. Al fianco di Sam arriverà Tony Arbolino, pronto a sostituire Augusto Fernandéz, che a sua volta cambierà squadra accasandosi nel Team Ajo.

Il rinnovo di Lowes era nell’aria poiché la squadra è convinta di poter puntare su un pilota di rilievo. Nonostante non vada a podio dal GP di Spagna, le cinque vittorie e i dieci podi accumulati dall’inizio del 2020 continuano a rappresentare una garanzia per MarcVDS. Per incentivare la coesione di squadra è stato confermato anche l’organico che supporterà Lowes. Il ruolo di capotecnico sarà ancora svolto da Gilles Bigot, affiancato da Julien Robert alla telemetria. Per quel che riguarda i meccanici è stato rinnovato il contratto di Anthony Couturier e Olivier Boutron.

SAM LOWES: “ORGOGLIO DI FAR PARTE DELLA SQUADRA”

“Sono veramente felice di confermare il rinnovo con MarcVDS. Voglio ringraziare Marc van der Straeten per credere in me. Mi diede l’opportunità lo scorso anno ed ora mi sta dando la possibilità di restare dove in un posto che amo. Fino ad ora la nostra è stata una grande avventura, sento che facendo parte di questo progetto sia migliorato nelle prestazioni. C’è una grande atmosfera con la mia squadra e capisco quanto stia migliorando. So che MarcVDS stia facendo di tutto per rendermi più forte e mi sento orgoglioso di far parte di questa grande squadra. Sono sicuro che potremo goderci altri successi in futuro. Il mio obiettivo è lottare per il titolo e penso che rimanendo con MarcVDS abbia le migliori chance per conquistarlo”.

MARC VAN DER STRATEN: “VOGLIAMO DI PIÙ, CE LA FAREMO”

“È un grande piacere rinnovare il contratto con Sam continuando a contare su talento e dedizione da lui mostrate sin dal giorno in cui è entrato nel team. Avevamo grandi aspettative in lui e non ha deluso. È un grande pilota che prova sempre a lottare dando il massimo in ogni circostanza, i suoi risultati lo confermano. Entrambi vogliamo di più; vogliamo raggiungere i nostri obiettivi insieme e sono convinto che ce la faremo”.

Matteo Pittaccio

Leggi anche: BSB | SILVERSTONE NATIONAL 2021: O’HALLORAN A TERRA MA VINCE GARA2, GARA1 A IRWIN E POI MACKENZIE