Jorge Martin vince in Moto2 il GP di Valencia. Ultimo giro infelice per Fabio Di Giannantonio, che scivola mentre era in testa, e Marco Bezzecchi, che viene scavalcato due avversari finendo in terza posizione. Il titolo verrà deciso nella prossima gara, a Portimao.

Gara

Al via scatta bene Jorge Martin, seguito da Stefano Manzi e Fabio Di Giannantonio. Al quinto giro Bezzecchi, nel gruppo dei primi, passa al comando. Il poleman Manzi finisce a terra, mentre i primi tentano di scappare via.

Nelle posizioni di testa la lotta si fa serrata ed è al penultimo che Di Giannantonio forza e passa al comando. Alla sesta curva dell’ultimo giro, però, il nostro portacolori scivola, lasciando gara aperta tra Bezzecchi, Martin e Garzo.

Martin e Garzo passano l’italiano nelle ultime curve, con un una doppietta spagnola a Valencia e l’italiano, candidato ad un salto in avanti nel campionato, solo terzo. Martin, dunque, vince la gara di Moto2 a Valencia. Qui i risultati della gara.

Campionato

Il terzo podio consente ancora a Bezzecchi di mantenersi in corsa per il titolo, anche se i numeri non sono a suo favore. Al comando della classifica abbiamo Bastianini, che con il sesto posto odierno riesce ad allungare su Lowes, Marini e Bezzecchi. Si deciderà tutto a Portimao.

Luca Colombo