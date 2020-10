Stessa pista, stesso poleman: Sam Lowes conquista la seconda Pole Position in stagione al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Teruel, classe Moto2. Il britannico ferma il cronometro sul tempo di 1’51.296, nuovo record del tracciato, ottenendo la terza partenza dal palo in carriera nel Motorland Aragón e l’undicesima generale.

Terza prima fila per Jorge Navarro

Torna in prima fila Jorge Navarro, secondo, nonostante una scivolata in curva 7. Lo spagnolo partirà per la terza volta in stagione tra le prima tre caselle, nella speranza di poter raggiungere il parco chiuso al termine dei 21 giri di gara.

Ottima qualifica per Remy Gardner, 3°, davanti alla seconda Speed Up Factory guidata da Fabio Di Giannantonio, 4°. Per il secondo fine settimana consecutivo Marcos Ramirez conquista la 5° posizione battendo di cinquantacinque millesimi il leader della classifica piloti Enea Bastianini, 6° al termine della Q2.

La griglia di partenza prosegue con Jake Dixon, 7°, di fronte a Héctor Garzó, Augusto Fernandez e Bo Bendsneyder. Quest’ultimo si può considerare la sorpresa delle qualifiche: l’olandese, portacolori NTS, ha registrato un tempo competitivo nella prima fase di qualifica, accedendo alla Q2 ed ottenendo successivamente il 10° tempo. Ciò equivale alla miglior prestazione dal Gran Premio del Qatar (5° in Q2).

Proprio alle spalle di Bendsneyder si piazza Luca Marini, 11°, anch’egli transitato per la Q1. L’ormai ex capoclassifica precede Jorge Martin, 12° e protagonista di un acceso scontro con Marco Bezzecchi (14°) negli istanti finali della sessione.

Tra Martin e Bezzecchi si inserisce Joe Roberts, 13°, fino al terzo settore in linea con i tempi registrati nelle prime due file. Lo statunitense ha poi commesso una sbavatura nell’ultima curva del tracciato aragonese che ha pregiudicato il risultato finale.

Chiudono la classifica della Q2 Edgars Pons, Marcel Schrotter, Lorenzo Baldassarri e Stefano Manzi.

MOTO2 | GP TERUEL | RISULTATI QUALIFICA 2

Il Gran Premio di Teruel della classe Moto2 scatterà domani, domenica 25 ottobre, alle ore 14:30, subito dopo la gara della MotoGP. L’evento verrà trasmesso in diretta nell’app DAZN e sul canale 208 Sky Sport MotoGP.

