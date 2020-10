Sam Lowes conquista la terza vittoria consecutiva, la seconda sul circuito di Aragon, portandosi in testa al mondiale Moto2. Seconda posizione per Fabio Di Giannantonio che dopo la caduta di settimana scorsa può tornare a festeggiare, mentre chiude terzo Enea Bastianini che rimane secondo nel mondiale.

Sam Lowes ha comandato tutto il weekend come una settimana fa sulla stessa pista. L’inglese del team MarcVDS torna così leader del mondiale con 7 punti di vantaggio su Enea Bastianini, terzo. Tra i due si è messo Fabio Di Giannantonio che, dopo l’ottima scorsa stagione, in questo inizio di 2020 ha faticato non poco, ma nelle ultime gare è tornato a lottare nelle posizioni che contano.

Quarta piazza per Remy Gardner che a lungo ha impensierito Bastianini, ma nel finale di gara ha dovuto resistere agli attacchi di Jorge Navarro. Sesta piazza per Jorge Martin che ha dato spettacolo insieme a Jake Dixon e Augusto Fernandez. Nona posizione per Marcos Ramirez, miglior rookie di giornata, con Joe Roberts a chiudere la top10. Altra giornata complicata per lo Sky Racing VR46, con Marco Bezzecchi out dopo pochi giri e Luca Marini solo undicesimo.



Mathias Cantarini