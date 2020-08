Aron Canet centra la sua prima pole in Moto2 alla sesta gara della classe di mezzo. Lo spagnolo del team Aspar con la SpeedUp può far finalmente sorridere Andrea Boscoscuro. In prima fila con lui Jorge Martin e Tetsuta Nagashima con le Kalex del team Red Bull KTM Ajo. Bezzecchi quinto miglior italiano, dodicesimo Marini.

Q1

I quattro posti disponibili per la Q2 del GP di Stiria vanno a Semkiat Chantra, Tetsuta Nagashima, Hector Garzo e Stefano Manzi. Dietro al pilota MV beffato di pochissimi centesimi Xavi Vierge che scatterà quindi diciannovesimo aprendo la settima fila. Dietro di lui Edgar Pons e Marcel Schrotter che settimana scorsa ha conquistato il suo primo podio in Moto2. Ottava posizione per Andi Farid Izdihar che ha preceduto un terzetto tutto italiano composto da Lorenzo Baldassarri, Lorenzo Dalla Porta e Fabio Di Giannantonio. Se per Lorenzo essendo la sua stagione da rookie queste difficoltà sono attribuibili alla poca esperienza. Per Diggia e Balda questa stagione si fa sempre più dura dopo esser partita con tutt’altre aspettative.

Q2

Prima pole in Moto2 per il rookie della SpeedUp Aron Canet, il vice campione del mondo Moto3 2019 centra così la prima sua prima pole. Dietro lo spagnolo della SpeedUp le due Kalex del team Red Bull KTM Ajo con Jorge Martin, vincitore settimana scorsa, che precede Tetsuta Nagashima. Seconda fila per Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi e Remy Gardner che a metà turno è scivolato non potendo dare un secondo tentativo. Settimo Thomas Luthi che ha siglato esattamente lo stesso tempo di Hector Garzo ottavo. Chiude la terza fila Jorge Navarro con la SpeedUp ufficiale. Chiude la top10 Nicolò Bulega, mentre Luca Marini scatterà dodicesimo ed Enea Bastianini quindicesimo.

Mathias Cantarini