Moto2 | GP Stiria: Bezzecchi padrone al Red Bull Ring, Canet e Fernandez a podio

L’appassionante GP di Stiria della Moto2 si chiude con la vittoria di Marco Bezzecchi, al secondo successo di fila nel tracciato austriaco. Il riminese ha così siglato la terza vittoria nella classe intermedia dopo aver corso una gara praticamente perfetta. Il pilota VR46 ha domato gli attacchi di Aron Canet, molto vicino nei giri finali e giunto davanti ad Augusto Fernandez, sul podio grazie al lungo di Remy Gardner in curva 4 ed al Long Lap Penalty di Ai Ogura.

Proprio al 4° posto ha chiuso Gardner, in lotta fino all’errore commesso in curva 4. L’australiano ha allungato la frenata ed ha sfiorato Bezzecchi in piena piega. Rialzando la moto, Remy è finito in ghiaia ed è tornato in pista al 5° posto.

Anche Ai Ogura ha regalato emozioni speciali lottando come mai successo fin qui. L’esordiente giapponese ha tenuto il ritmo di Bezzecchi e, provando a recuperare sull’italiano, ha spinto al massimo. Andando però oltre i limiti della pista la Direzione Gara ha comminato ad Ai un Long Lap Penalty che ha comportato un perdita di circa 7″. A fine gara Ogura ha comunque chiuso in 5^ posizione, replicando il miglior risultato raggiunto a Losail 2.

6^ piazza in piena rimonta per Celestino Vietti, che completa la festa VR46 in Stiria. Vietti è partito 19° ed ha rimontato fino a Raul Fernandez, decisamente sottotono, poi passato nel giro finale. 8° ha chiuso Somkiat Chantra, di fronte a Xavi Vierge e Marcel Schrotter, 10°.

11^ posizione per Jake Dixon, seguito in scia da Lorenzo Dalla Porta e Fabio Di Giannantonio. Alle spalle del romano figura Sam Lowes, decisamente deluso dall’esito del GP. Il britannico di MarcVDS è finito lungo in curva 1 e da quel momento in poi ha alzato decisamente i tempi. La zona punti è completata da Albert Arenas, 15° a 18″ dal vincitore Bezzecchi. Ritirati dalla gara Cameron Beaubier, Hector Garzo, Hafizh Syahrin, Joe Roberts e Barry Baltus.

MOTO2 | GP STIRIA 2021 | RISULTATI UFFICIALI

Matteo Pittaccio

