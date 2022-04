È Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) il più veloce del Gran Premio Red Bull di Spagna in corso al Circuito de Jerez – Angel Nieto, firmando la sua prima pole in Moto2. Il giapponese conquista la pole con il crono di 1:41.289, sfilando il primo posto a Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) per soli 10 millesimi di secondo. Terzo tempo invece per Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) inserito tra i favoriti per la gara. Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing), il leader della classifica di campionato, è solamente sesto.

IN Q1 CHANTRA IL PIÙ VELOCE. QUATTRO KALEX PASSANO IN Q2

Sono Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), Jorge Navarro (Flexbox HP40), Albert Arenas (Autosolar GASGAS Aspar Team) e Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team) a passare in Q2 in questa sessione propedeutica particolarmente piatta e senza troppi cambi di posizione. Undicesimo crono per Cameron Beaubier (American Racing). Una performance strana, quella dell’americano che veniva da ottime performance e ora si ritrova a fondo griglia. Fuori numerosi italiani: Romano Fenati (Lightech Speed Up), Alessandro Zaccone (Gresini Racing Moto2), Niccolò Antonelli (Mooney VR46 Racing Team) e Stefano Manzi (Yamaha VR46 Master Camp), il pilota ufficiale Triumph del Mondiale Supersport, a Jerez è nelle vesti di sostituto di Keminth Kubo infortunato. Fermo ai box invece Simone Corsi (MV Agusta Forward Team) probabilmente ancora provato dal recente infortunio e sarà costretto a partire dall’ultima fila.

IN Q2 LA POLE VA AL GIAPPONESE AI OGURA

Jake Dixon (Autosolar GASGAS Aspar Team) conquista il ruolo di “uomo da battere” per la pole position, forte sia sul giro secco che sul passo. Tra i favoriti anche Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) e Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team). Eppure a spuntarla su tutti è stato Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) mettendo fine all’astinenza che non vedeva un giapponese in pole dal 2019. Il pilota del team Asia segna la sua prima pole position in Moto2 ed un ottimo vantaggio per la gara di domani.

Quattro piloti in 80 millesimi di secondo con il primo tra tutti ad inseguire Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) con soli 10 millesimi, Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) a + 0.032s dalla pole e a chiudere Aron Canet (Flexbox HP40) a +0.080s con il quarto crono. Incredibile prestazione dello spagnolo, operato solamente cinque giorni fa.

Dietro a Fermin Aldeguer (Lightech Speed Up), Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing) il leader della classifica di campionato solamente con il sesto crono. Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) invece non riesce a ripetere il suo tempo della Q1 e partirà dalla settima casella.

Scivolata di Jorge Navarro (Flexbox HP40) a meno di 10 min dalla fine, subito dopo aver firmato la pole provvisoria. Sessione finita per lui. Tra i piloti favoriti fuori dai giochi della Q2 anche Jake Dixon (Autosolar GASGAS Aspar Team) che, fino ad inizio turno, era lui “l’uomo da battere”. L’inglese è caduto a fine sessione, proprio mentre stava cercando di recuperare una sessione piuttosto difficile. Partirà dall’undicesima casella in griglia di partenza.

Strategia azzardata e anche errata per Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) che sceglie la soft all’anteriore che non combacia con le alte temperature della pista. Lo spagnolo però riesce a centrare la top 10.

Late crash for @jakedixonracing! 💥 The brit was pushing to get himself into the top 10 after a difficult Q2 session! 💢#Moto2 | #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/3Tq4t1Co0m — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2022

Benedetta Bincoletto