È Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) a trionfare in Moto2 al GP Spagna. Come la sua pole position in solitaria, così in solitaria vince al Circuito de Jerez – Angel Nieto. Gara perfetta del giapponese che taglia il traguardo a +2.509s da un incredibile Aron Canet (Flexbox HP40), ad una settimana dalla sua operazione ancora infortunato, e da Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) che centra il podio.

Al GP Spagna Moto2 Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing) mantiene la sua leadeship del campionato e passa a 100punti. A seguire:

Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) a 81p

(Idemitsu Honda Team Asia) a 81p Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) a 70p

(ELF Marc VDS Racing Team) a 70p Aron Canet (Flexbox HP40) a 69p

Cinque vincitori diversi in sei gare. Questa Moto2 entusiasma sempre di più. Per ritrovare l’ultima vittoria di un giapponese in moto2 dobbiamo tornare al 2020 con Tetsuta Nagashima.

Benedetta Bincoletto