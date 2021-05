Moto2 | GP Spagna, Gara: Di Giannantonio domina a Jerez, 2° Bezzecchi e 3° Lowes

Domenica memorabile per Di Giannantonio e Gresini Racing, assoluti dominatori del GP di Spagna. Subito dietro si piazza Marco Bezzecchi, a differenza delle gare precedenti competitivo nel finale di gara. Podio completato da Sam Lowes, mentre Remy Gardner ha terminato la gara in 4^ posizione davanti al compagno Raúl Fernández.

DI GIANNANTONIO INARRESTABILE: BATTAGLIA SOLO DAL 2° POSTO IN POI

Per Di Giannantonio si tratta del primo successo in Moto2, giunto dopo due anni di tentativi con Speed Up. Il romano ha regalo così una grande gioia a Gresini Racing, appena ristrutturato nel suo organigramma. Nel fine settimana di Jerez, così, Di Giannantonio consegna la vittoria alla formazione gestita da Nadia Padovani, moglie di Fausto, e seguita dai figli del manager imolese, Luca e Lorenzo.

Marco Bezzecchi, invece, ha vissuto una gara a due volti: appena dopo la partenza ha perso molte posizioni, scivolando dalla 3^ alla 7^, recuperando giro dopo giro su Sam Lowes e i due piloti Ajo. Sfilando i tre nella parte finale, Bezzecchi ha confermato di aver trovato la quadra nella seconda metà di gara, punto debole fino a Portimão. Per il pilota VR46 si tratta del secondo podio di categoria, il quarto in assoluto.

Chiude il podio Sam Lowes, giunto 3^ al traguardo grazie ad un deciso sorpasso su Raúl Fernández in curva 2 a pochi km dalla fine. Il britannico, dopo la rovinosa caduta all’inizio del GP del Portogallo, porta a casa un podio che lo posiziona al 2° posto in classifica, a tre punti da Gardner, 4° a fine gara. Chi ha faticato negli ultimi giri è stato il vincitore del round precedente: Raúl Fernández ha infatti spinto ad inizio GP risalendo fino al 2° posto, ma un calo alla fine ha rallentato il suo passo costringendo l’esordiente del Team Ajo al 5° posto.

Appena fuori dalla Top 5 troviamo Xavi Vierge, che replica lo stesso risultato del Portogallo. 7° e dietro a Vierge per tutta la gara Ai Ogura, ancora una volta uno dei migliori rookie in pista. Il pilota del Team Asia ha preceduto Joe Roberts, Aron Canet e Marcel Schrotter, che chiude la classifica dei primi dieci. Lontani dalla Top 10 ma comunque in zona punti Marcos Ramirez, Jorge Navarro, Stefano Manzi, Lorenzo Baldassarri e Bo Bendsneyder, l’ultimo ad ottenere almeno 1 punto nel GP di Spagna.

Ritirati Nicolò Bulega, Augusto Fernandez (caduti contemporaneamente al 3° giro, Somkiat Chantra, Hector Garzo, Albert Arenas, Simone Corsi e Cameron Beaubier. Quest’ultimo è scivolato all’ultimo giro, mentre percorreva la curva 9 ed occupava il 13° posto.

2021 MOTO2 SPANISH GRAND PRIX | RISULTATI UFFICIALI

