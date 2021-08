E’ Remy Gardner il vincitore di Silverstone in Moto2. Il numero 87, figlio d’arte, tiene testa ad un agguerrito Marco Bezzecchi, che non lo molla per tutta la corsa e fa suo il round britannico. Completa il podio, insieme al vincitore e al nostro portacolori, Jorge Navarro.

Grazie ai 25 punti, Gardner allunga ulteriormente in classifica, portandosi a +35 dal suo primo inseguitore. Gran peccato per l’idolo di casa Sam Lowes, che deve arrendersi alla supremazia degli avversari e restare fuori del podio. Quinto posto invece per Fabio Di Giannantonio, secondo degli italiani al traguardo.

LA CRONACA

Bezzecchi scatta al comando, grazie alla pole position ottenuta ieri. Lo insegue Lowes, ed in una partenza un po’ caotica, vediamo subito battagliare Raul Fernandez e Remy Gardner, che si toccano, senza però alcuna conseguenza.

Sam Lowes va poi a superare Marco Bezzecchi, mentre Jorge Navarro sale terzo. Poco dopo è Gardner che sale virtualmente sul gradino più basso del podio. La battaglia fra Lowes e Bezzecchi prosegue, con il nostro azzurro che torna al vertice, mentre Gardner si libera di Lowes e sale secondo.

Gardner non si ferma e va a prendersi anche la testa della corsa. A metà corsa circa, Bezzecchi torna al comando, mentre Di Giannantonio recupera e viaggia in quarta piazza. Gardner tocca Bezzecchi, nel tentativo di superarlo: l’italiano sbanda leggermente e Gardner torna ancora al comando.

Hector Garzo esce di pista, mentre Gardner firma il giro veloce. Verso fine gara Bezzecchi torna ancora al comando, mentre Lowes recupera e sale al terzo posto. Gardner tenta l’attacco su “Bez”, che resta davanti!

Poco dopo Gardner va in testa: sono gli ultimi giri a disposizione per il nostro Bezzecchi per attaccare e provare a vincere! Giro veloce di Navarro, poi Raul Fernandez cade. Bezzecchi resta attaccato a Gardner, il quale non regala spazio e va a vincere, davanti all’azzurro e a Jorge Navarro!

Appuntamento al prossimo round, in programma ad Aragon il 12 settembre.

Giulia Scalerandi