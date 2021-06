Un sorprendente Raúl Fernández annichilisce la concorrenza in Germania rifilando ben tre decimi a Fabio Di Giannantonio, giunto 2° al termine della Q2. Lo spagnolo del Team Ajo firma così la 3^ pole stagionale e la 9^ nel Motomondiale, grazie ad un giro meraviglioso chiuso con il tempo di 1:23.397.

RAUL FERNANDEZ DA CAPOGIRO: POLE STELLARE

Raúl Fernández ha stravolto i valori in campo montando la gomma morbida all’anteriore nell’ultima run della sessione, una scelta rischiosa ma efficace che ha permesso al rookie di casa Ajo di risolvere tutti i problemi nell’ultimo settore, con la combinazione dura-morbida più critico rispetto ai diretti avversari.

Come detto in 2^ posizione partirà Fabio Di Giannantonio in sella alla Kalex di Gresini Racing. Il romano eguaglia il 2° posto ottenuto a Jerez come miglior prestazione in qualifica, ricordando che proprio da quella casella andò a vincere il GP di Spagna. 3° ed ultimo della prima fila il leader della classifica Remy Gardner, autore di una piccola ma fondamentale sbavatura in curva 8 con il secondo set di pneumatici.

La seconda fila viene inaugurata da Marco Bezzecchi, seguito da Xavi Vierge e Jorge Navarro, il primo in sella ad una moto non Kalex (Boscoscuro). Subito dietro lo spagnolo Sam Lowes, 7° e caduto in curva 1 nella prima run. 8° posto in griglia per Ai Ogura, seguito da Bo Bendsneyder. Aron Canet, Nicolà Bulega e Joe Roberts scatteranno dalla quinta fila, rispettivamente in 10^, 11^ e 12^ posizione.

Somkiat Chantra, Augusto Fernandez e Jake Dixon costituiscono la sesta fila mentre la classifica della Q2 si chiude con Marcos Ramirez, Marcel Schrotter e l’iridato Moto3 2020 Albert Arenas. La prima sessione di Qualifica ha premiato Bo Bendneyder, Marco Bezzecchi, Aron Canet ed Albert Arenas, di poco davanti a Lorenzo Dalla Porta, domani in griglia in 19^ casella di fronte ai connazionali Tony Arbolino e Celestino Vietti.

MOTO2 2021 | GP GERMANIA | RISULTATI Q2

