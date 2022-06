Sarà Sam Lowes a scattare dalla pole position per la gara della Moto2 al Sachsenring, prima fila con Albert Arenas e Augusto Fernandez. E’ l’inglese del team MarcVDS a centrare una pole che gli mancava dal GP dell’Emilia Romagna dello scorso anno. Ben due i decimi di vantaggio su Arenas per la prima volta in prima fila, e tre quelli su Augusto Fernandez. Settimo ed ottavo posto per i nostri Tony Arbolino e Celestino Vietti Ramus.

Q1: AVANTI VIETTI E ARBOLINO

Il leader del mondiale Celestino Vietti è riuscito a ricostruire il proprio weekend dopo il mancato accesso diretto al Q2. Nel corso del primo turno di qualificazioni centra la prima posizione potendo poi giocarsi la pole. Seconda posizione per Jake Dixon staccato di oltre due decimi dal leader di campionato. Terza e quarta posizione per Marcel Schrotter ed il nostro Tony Arbolino che così raggiunge Vietti e Lorenzo Dalla Porta nel Q2. Barry Baltus perde chiude al quinto posto staccato di soli quaranta millesimi da Dalla Porta. Sesto Jorge Navarro che precede Somkiat Chantra e Marcos Ramires. Chiudono infine la top10 Sean Dylan Kelly e Zonta Van Den Goorbergh. Appena fuori dai dieci troviamo invece un terzetto tutto tricolore con Simone Corsi che precede Alessandro Zaccone e Niccolò Antonelli.

Q2: LOWES TORNA IN POLE DOPO DODICI GP

Sarà Sam Lowes a scattare dalla prima casella dello schieramento della Moto2 domani alle 12:10. L’inglese che fino ad ora ha vissuto la sua stagione più difficile in Moto2 con ben cinque ritiri su nove gare ed un solo podio nella gara inaugurale del Qatar. Al Sachsenring è però tornato quel Sam Lowes deciso e veloce che ha conquistato diciassette pole position. Seconda posizione per Albert Arenas, il campione del mondo Moto3 2020 ha conquistato per la prima volta la prima fila. Al suo fianco domani scatterà Augusto Fernandez con la prima delle Kalex del team KTM RedBull Ajo.

Quarta piazza per Jack Dixon, passato per il Q1, l’inglese si è preso la seconda fila davanti al padrone di casa Marcel Schrotter ed Aron Canet. Scatteranno invece dalla terza fila i nostri Tony Arbolino e Celestino Vietti Ramus, anche loro come Dixon passati dal Q1. Alle loro spalle in nona piazza scatterà Joe Roberts mentre la quarta fila sarà formata dall’altro americano Cameron Beaubier, Pedro Acosta ed Alonso Lopez.

Mathias Cantarini