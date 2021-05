Moto2 | GP Francia, Qualifiche: prima Pole di Raúl Fernández sotto la pioggia di Le Mans

La forte pioggia arrivata ad inizio Q2 ha sconvolto i piani delle squadre, premiando un Raúl Fernández capace di portare a casa la prima pole position in Moto2. Lo spagnolo del Team Ajo è inizialmente sceso in pista con gomme da bagnato, per poi essere richiamato ai box dalla squadra per passare alle Slick. Una volta fermatosi, però, Fernández ha insistito ed è tornato in pista con gli pneumatici intagliati. Strategia indovinata visto la tanta acqua presente in pista, con Fernández rivelatosi il più veloce a fine sessione.

Dietro lo spagnolo si piazza Marco Bezzecchi, al miglior risultato in qualifica dall’inizio della stagione. Il pilota VR46 stava per andare in pista con le Slick, per poi fare marcia indietro ed optare sulle gomme da bagnato. Prima fila completata da Joe Roberts, vicino ad una Pole Position poi mancata per una leggera chiusura dello sterzo in curva 8.

La seconda fila è inaugurata da Aron Canet sulla Boscoscuro dell’Aspar Team, classificatosi di fronte ad Augusto Fernandez 5°, e per la prima volta in campionato davanti a Lowes in qualifica. Sesta piazza per Bo Bendsneyder, rivelatosi molto competitivo soprattutto rispetto al compagno Lüthi (23°). Il leader della classifica piloti Remy Gardner scatterà dalla 7^ casella a causa di una staccata troppo lunga nel tratto della Garage Vert (curva 8). L’australiano precede Hector Garzo e Stefano Manzi, entrambi in Top 10 per la gioia di Sito Pons.

Solamente 10° posto per Sam Lowes, condizionato da una strategia poco efficace nei primi minuti di sessione. Il britannico stava per scendere in pista con gomme d’asciutto ma è stato costretto a ritornare nel box. MarcVDS ha impiegato qualche minuto a ritornare sulla configurazione da bagnato. Dietro a Sam Lowes si sono piazzati Nicolò Bulega, Xavi Vierge, Lorenzo Baldassarri, Marcel Schrotter e Fabio Di Giannantonio, in difficoltà con la pista in condizioni miste. Chiudono le 18 posizioni della Q2 Ai Ogura, scivolato in curva 7, Simone Corsi caduto alla Chicane Dunlop e Marcel Schrotter, finito in ghiaia mentre percorreva la piega finale.

MOTO2 | 2021 FRENCH GP | RISULTATI UFFICIALI Q2

Il Gran Premio di Francia della classe Moto2 scatterà domani, domenica 16 maggio, alle ore 12:20.

Matteo Pittaccio

