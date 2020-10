La qualifica del Gran Premio di Francia della classe Moto2 si conclude con il miglior tempo di Joe Roberts, capace di strappare la Pole Position a Sam Lowes, secondo, per soli 87 millesimi. Il pilota di Los Angeles partirà per la terza volta in stagione dalla prima casella, già raggiunta a Losail e Brno.

Risultati

Prima fila completata da Remy Gardner, ritornato in splendida forma dopo il terribile incidente occorso nel Warm Up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Alle spalle dell’australiano partirà Jorge Martin, classificatosi 4° nonostante una caduta alla Dunlop Chicane. A seguire il pilota Red Bull KTM Ajo troviamo Marco Bezzecchi, 5°, ed un sorprendente Luca Marini, 6°, sceso in pista in occasione della terza sessione di Prove Libere per verificare lo stato fisico, messo a dura prova nell’impressionante high-side delle Prove Libere 2.

La coppia Petronas Sprinta Racing inaugura la terza fila, prima con Xavi Vierge e poi con Jake Dixon, seguiti a ruota da Enea Bastianini, 9°, passato per il Q1 dopo la scivolata della mattinata.

Ottima prestazione per Stefano Manzi, 10° al termine dell’ultima sessione di qualifica. Il 24enne di rimini ha dimostrato la competitività della MV Agusta F2 gestita dal Team Forward nei 4,1 km del circuito Bugatti di Le Mans.

Fabio Di Giannantonio, protagonista sfortunato di un pesante high-side nel corso delle Prove Libere 1, ha partecipato alle sessioni odierne riuscendo ad imporsi come miglior Speed Up in griglia. Nonostante la forte contusione alla caviglia sinistra, il romano ha registrato l’11° crono, proprio davanti ad Aron Canet, 12°, in sella alla moto gemella gestita dal team Aspar.

La seconda moto della squadra ufficiale di Luca Boscoscuro, guidata da Jorge Navarro, ha percorso soli pochi passaggi: lo spagnolo, infatti, è finito a terra in curva 3 (Dunlop Chicane) nello stesso momento di Martin. A differenza di quest’ultimo, Navarro ha potuto contare su un solo riferimento cronometrico, per giunta molto più lento rispetto agli avversari, dunque domani scatterà dalla 18^ casella.

GRAN PREMIO DI FRANCIA | LE MANS | Moto2 | Risultati Ufficiali Q2

La Moto2 tornerà in pista domani, domenica 10 ottobre, per la sessione di Warm Up in programma alle ore 10:00. Per quanto riguarda la Gara segnaliamo il cambiamento dell’orario di partenza: semafori verdi per la Classe Intermedia alle ore 14:30, subito dopo la conclusione del programma MotoGP.

Matteo Pittaccio