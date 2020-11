Marco Bezzecchi vince il primo round di Valencia della Moto2. Il #72 rimane davanti dall’inizio alla fine, ma la notizia più importante è la caduta di Lowes che riporta Bastianini in vetta alla classifica del Mondiale.

ROBERTS SUBITO A TERRA

Alla partenza Bezzecchi e Bastianini partono molto bene, mentre là davanti Vierge e Roberts prendono il comando della gara. Super anche la partenza di Luca Marini che guadagna 5 posizioni nelle prime curve. Come in Moto3, colpo di scena anche nei primissimi giri con la caduta di Roberts mentre si trovava da solo al comando. Dopo 3 passaggi la classifica si ridisegna con Bezzecchi al comando davanti a Gardner. Più indietro Lowes, quarto, che cerca di dare il tutto per tutto per recuperare posizioni per mantenere il vantaggio in classifica piloti.

Dopo dieci giri Bezzecchi è ancora al comando davanti a Gardner, mentre Bastianini non riesce a divincolarsi dalla sesta posizione. Sam Lowes ha ancora qualche metro di distanza da Gardner e non riesce ad affondare l’attacco. Indieto anche Luca Marini che non è riuscito a dare continuità dopo un’ottima partenza. Sui monitor dei tempi si fa vedere anche Luca Baldassarri che si trova alle spalle di Bastianini. Bezzecchi al comando riesce a mettere un secondo tra lui e Lowes, che nel frattempo ha staccato sia Gardner che Martin.

CADE LOWES, BASTIANINI IN TESTA AL MONDIALE

A dieci giri dal termine succede di tutto. Bastianini e Baldassarri riescono a superare Vierge recuperando punti importanti per la classifica piloti. Due curve più avanti Lowes scivola compromettendo non poco le sue ambizioni al Mondiale e il Bestia agguanta così la prima posizione nella classifica piloti. Bezzecchi nel frattempo continua a comandare il GP d’Europa su Jorge Martin e Remy Gardner. Luca Marini a 5 giri dal termine riesce a portarsi in settima posizione superando Vierge, e guadagnare punti preziosissimi in chiave Mondiale.

MONDIALE RIAPERTO

A tre giri dalla conclusione Marini raggiunge il gruppo dei connazionali con Bastianini appiccicato agli scarichi di Baldassarri. Il giro successivo il #33 supera il connazionale guadagnando ulteriori punti nella classifica piloti. Magistrale la prestazione di Bezzecchi che rimane al comando per tutta la durata della gara e vince meritatamente il primo round di Valencia. Bastianini si riprende la vetta del Mondiale mentre Marini si porta a -19 dal connazionale.

Michele Iacobello