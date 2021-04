Sam Lowes non conosce limiti: il pilota inglese vince il GP di Doha e diventa il primo nella storia a trionfare in due gare consecutive di Moto2 partendo dalla prima posizione. Non contento, chiude la gara con il giro veloce davanti a Gardner e Fernandez. Bezzecchi non riesce a tenere il ritmo e chiude in quarta posizione.

LA CRONACA

Alla partenza Marco Bezzecchi sprinta in prima posizione mettendosi alle spalle Lowes, Fernandez e Remy Gardner. Dopo quattro giri il gruppetto di testa mette due secondi abbondanti con il resto delle moto. Più indietro gli altri italiani Di Giannantonio e Manzi in nona e decima posizione. In difficoltà anche Celestino Vietti invischiato in 14esima posizione. Nel frattempo Lowes svernicia Bez in rettilineo e cerca la fuga allargando il gap giro dopo giro. A metà gara il pilota inglese si dimostra ancora una volta a suo agio su questo circuito martellando tempi sul 1:59 basso. Alle sue spalle Gardner e Fernandez cercano di tenere il passo, mentre Bezzecchi scivola in quarta posizione.

Nel secondo gruppo di piloti, dalla quinta posizione in giù, troviamo Fabio Di Giannantonio che nel frattempo ha recuperato diverse posizioni, cosa che non riesce invece a Bulega e Dalla Porta, inchiodati nelle ultime caselle. Nel finale la gara sembra riaccendersi nelle prime due posizioni, con Gardner e Lowes che si riavvicinano a 2 decimi. Negli ultimi tre giri però non c’è spazio per attaccare il leader della corsa che vola così al traguardo.

LOWES SENZA RIVALI, QUATTRO ITALIANI IN TOP TEN

Sale così a quota due vittorie consecutive Sam Lowes, che bissa il successo del weekend scorso. Il pilota del Team Marc VdS domina ancora una volta in Qatar e colleziona così 50 punti preziosi per la classifica piloti. Per quanto riguarda i “nostri”, sono quattro i piloti che chiudono il Gran Premio nella top ten. Marco Bezzecchi chiude quarto dopo una gara sicuramente non facile, ma il plauso più grande va fatto a Celestino Viette che guadagna undici posizioni chiudendo a punti. Stefano Manzi chiude 8°, mentre in decima posizione troviamo Fabio Di Giannantonio.

Michele Iacobello

