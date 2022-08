È Ai Ogura il vincitore della gara di Moto2 nel GP di Austria, dopo aver dominato la maggior parte della gara con determinazione. In seconda posizione Somkiat Chantra che ha provato l’attacco su Ogura nelle ultime curve, ma non è riuscito a spodestarlo. Jake Dixon in rimonta è riuscito a chiudere in terza posizione.

DOPPIETTA DEL TEAM ASIA CON OGURA E CHANTRA

Il giapponese Ai Ogura è partito dalla pole position e in modo deciso ha preso la testa della gara, prendendo pochi metri di vantaggio sul gruppo di ben sei inseguitori.

Somkiat Chantra, alle sue spalle, prova il sorpasso negli ultimi metri del tracciato, ma Ogura con una superiorità decisiva si riprende la prima posizione e vince al Red Bull Ring, collocandosi primo nel mondiale di Moto2 con un solo punto di vantaggio. Chantra chiude in seconda posizione a 0.173 dal suo compagno di squadra, dopo averci regalato un finale ricco di emozioni.

TERZO DIXON E TOP FIVE CON ACOSTA E FERNANDEZ

Il podio lo completa Jake Dixon. Il britannico ha avuto delle difficoltà nella prima parte della gara, per poi rimontare fino alle posizioni di podio e togliere per un soffio la terza posizione a Pedro Acosta.

Acosta ha chiuso in quarta posizione nonostante sia appena rientrato dopo un infortunio praticando motocross. Lo spagnolo ha regalato una gara da brividi con continui sorpassi sui rivali e per diversi giri è stato nelle posizioni di podio.

Gara difficile per Augusto Fernández che solo nell’ultima parte di gara è riuscito a sorpassare i suoi rivali e chiudere in quinta posizione. Fernández perde la leadership del mondiale che aveva acquisito a Silverstone ed è a solo un punto da Ogura.

CADUTA DI VIETTI CHIAVE PER IL MONDIALE

Celestino Vietti scattava dalla settima posizione e fin da subito ha iniziato la rimonta con un passo gara eccezionale. Nel decimo giro, ruba la terza posizione a Alonso López e va alla ricerca di Chantra in seconda posizione. Vietti si avvicina molto a Chantra, ma nella foga della rimonta commette una scivolata in curva 3. L’italiano si è ritirato dalla gara e ha buttato via un’opportunità importante di recuperare punti su Augusto Fernández nella lotta per il mondiale.

Victoria Ortega Cabrera