Si conclude anche la seconda giornata di test prestagionali a Portimao per la Moto2 e la Moto3. Pedro Acosta sempre al top, inseguito dal connazionale Aron Canet e dall’inglese Sam Lowes in Moto2, mentre comanda Diogo Moreira in Moto3, seguito da David Munoz e Daniel Holgado.

MOTO2: ACOSTA E CANET SI CONFERMANO

Ancora la Spagna a comandare nei test. Pedro Acosta termina in prima posizione con il tempo di 1’42″234, svettando così nella classifica dei tempi combinati di questa seconda giornata di test. Dietro a lui Aron Canet, altra conferma per la Top3 della Moto2. Lo spagnolo, del team Pons Wegon, si scambia la posizione con Pedro rispetto alla giornata di ieri e subisce un distacco di quasi tre decimi. Terza piazza per Sam Lowes: l’inglese prende mezzo secondo dal leader migliorando però la posizione rispetto al Day 1. Lontano Albert Arena, che dalla seconda piazza di ieri scende in ottava a quasi 9 decimi dal suo compagno di squadra.

Per quanto riguarda gli italiani, forte Tony Arbolino, in quinta posizione a meno di un decimo dalla terza casella di Lowes. Il pilota milanese ha dimostrato anche durante i test privati ad Jerez di avere molta velocità nella categoria, tutto giustificato anche dal gran salto rispetto a ieri con cinque posizioni guadagnate. Fuori dai dieci troviamo Celestino Vietti, piazzatosi nel misto del gruppo che comprende ben 15 piloti in 1 secondo. Undicesimo per lui a soli cinque decimi dalla quarta posizione. Tra gli ultimi di questo gruppo sono presenti Dennis Foggia e Lorenzo Dalla Porta, rispettivamente in diciottesima e in ventunesima posizione.

MOTO3: TRIPLETTA KTM, FENATI E ROSSI NON LONTANI

Comanda Diogo Moreira in questa seconda giornata di test a Portimao. Riesce a stampare il primo tempo e a migliorare nettamente la prestazione della giornata di ieri, quattordicesimo. Il suo crono è distante un secondo dalla miglior tempo assoluto in qualifica, fatto registrare da Sergio Garcia nel 2021. David Munoz alle sue spalle, con la classifica combinata che lo vede avanti alla KTM Tech 3 di Daniel Holgado. Quindici piloti in un solo secondo, ciò ci fa capire che anche quest’anno la Moto3 ci farà divertire ed emozionare. Ayumu Sasaki in quarta piazza, il giapponese distaccato da Holgado per solamente un decimo di secondo. Scott Ogden firma la quinta piazza della classifica combinata, la prima che vediamo è proprio la sua che completa la Top 5. Alle sue spalle Artigas, a soli 0.027″, e Joel Kelso che anticipano la coppia italiana.

Parliamo infatti di Romano Fenati e Riccardo Rossi, rispettivamente in ottava e nona piazza. I due italiani arrivano molto vicini nei tempi combinati con un distacco tra loro di 0.005″. Stefano Nepa centra la tredicesima piazza, riuscendo ad abbassare il suo tempo di 1 secondo rispetto a quello fatto registrare nella seconda sessione di oggi. Altra coppia italiana con Filippo Farioli e Matteo Bertelle. Conquistando rispettivamente la diciannovesima e ventesima posizione. I loro tempi si equivalgono, all’incirca, tra le due sessioni e staremo a vedere se ne avranno di più già dalla giornata di domani.

I test non si fermano qua, domani al via la terza ed ultima giornata di test prestagionali. Solita ora dalle 10:30 alle 18:30 italiane, non perdete tutte le notizie e gli aggiornamenti su LiveGp.it.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli