Appena conclusi i test della MotoGP a Sepang, l’azione è tornata in pista nelle giornate dell’8 e del 9 febbraio con i test privati di Moto3 e Moto2 al Circuito de Jerez-Ángel Nieto. In totale, 39 piloti hanno preso parte alle due giornate di test, tra cui 22 di Moto3, 15 della middle-class e 2 del Mondiale Supersport.

DAY 1: FOGGIA E CHANTRA DOMINANO

La prima giornata di test nel tracciato andaluso è stata condizionata dal vento, ma non ha fermato il vicecampione del mondo Dennis Foggia che marcava il tempo più veloce nella classe Moto3 in 1:46.298. L’italiano è stato seguito dal nuovo compagno di box Tatsuki Suzuki con un tempo di 1:46.758 e dallo spagnolo Carlos Tatay, terzo con 1:46.779. La top cinque si chiude con le due Honda di Riccardo Rossi del Team Sic58 e Andrea Migno del Team Snipers.

Ana Carrasco, con il Team BOÉ SKX, al ritorno in Moto3 dalla quale mancava dalla stagione 2015, chiude in coda alla classifica.

Il più veloce in Moto2 è stato il tailandese Somkiat Chantra che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:42.213, seguito a solo 75 millesimi dal suo compagno di squadra Ai Ogura nel Honda Team Asia. Terzo il pilota italiano Tony Arbolino con un registro di 1:42.408. Sam Lowes ha chiuso quinto dietro Joe Roberts che è tornato dopo un lungo inverno dovuto a un infortunio alla spalla.

DAY 2: FOGGIA E CHANTRA CONFERMANO LO STATO DI FORMA

Nell’ultima giornata di test privati in Moto3, Dennis Foggia ha imposto il suo ritmo con un tempo di 1:45.351. Grande passo avanti per Andrea Migno, che ha chiuso secondo a solo 293 millesimi dalla prima posizione. Alle sue spalle terzo Carlos Tatay 1:45.992. A chiudere la top five i due giapponesi Suzuki e Sasaki.

In Moto2, per la seconda giornata consecutiva troviamo la doppietta Chantra – Ogura, con Chantra che ha firmato il giro più veloce in 1:41.466 staccando di poco il compagno di squadra. In terza posizione Marcel Schrötter con un tempo di 1:41.732. Miglioramenti anche per Simone Corsi che finisce quarto, davanti a Joe Roberts e Tony Arbolino.

Lorenzo Baldassarri, con la Yamaha del Mondiale Supersport, chiude con il quarto tempo, molto vicino alle prime Moto2.

In vista dell’inizio della stagione 2022, i piloti di Moto3 e Moto2 godranno di altre giornate di test all’Autodromo Internacional do Algarve a Portimao, dove per loro si terrà il primo Test Ufficiale dal 19 al 21 febbraio.

Victoria Ortega Cabrera