Izan Guevara strappa una pole position da record al Sachsenring precedendo Dennis Foggia e Daniel Holgado. Trio giapponese alle loro spalle formato da Sasaki, Suzuki e Yamanaka. Tensione tra Oncu e la direzione gara che annulla il tempo record della Q1 al pilota Turco, fuori dai limiti della pista in curva 13.

Q1 DA BANDIERA GIALLA, PASSA BERTELLE

Primo run pulito al Sachsenring, per la prima sessione di qualifiche della Moto3, con Rossi al comando per la prima parte di sessione davanti ad Artigas, Furusato e Bertelle. Secondo run ad alta tensione con le cadute in primis di Rossi e Artigas, mentre splende Oncu con il tempo di 1″26’616. Parziale che rimane solo un miraggio per il pilota turco, che vede annullarsi il suo fastest lap a seguito di un lungo in curva 13. Aggiornata la classifica post sessione, in q2 vanno Artigas, Fernandez, Rossi e Bertelle che entra dopo l’eliminazione di Deniz Oncu, con il gran dubbio sulla moto di Riccardo “Richy” Rossi a seguito dell’incidente con Artigas.

GUEVARA DA RECORD IN GERMANIA, FOGGIA A 3 DECIMI

Un solo colpo ma fondamentale per Guevara che conquista la pole position rifilando 0.3 al buon Dennis Foggia e Holgado in terza piazza. Record della pista per Guevara in 1″25’869 che batte proprio il suo precedente record al Sachsenring.

Svetta nel primo run Holgado pronto a conquistare la sua prima pole position in carriera, ma la lotta per il mondiale con protagonisti Garcia, Guevara, Masia e Foggia non lascia spazio al pilota spagnolo della KTM. Il leader della classifica iridata Sergio Garcia, scatterà dall’ottava piazza; qualifica sotto tono quella dello spagnolo del team Aspar, costretto ad inseguire i suoi rivali nel mondiale ma anche occhio nelle retrovie da dove potrebbero arrivare Masia, caduto all’inizio del Q2, e Oncu ancora infuriato con la Direzione Gara per la decisione sul suo tempo.

Appuntamento per la Moto 3 a domani alle ore 11 per il Gran Premio di Germania al Sachsenring.

