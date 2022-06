La Moto3 è sbarcata al Montmelò, dopo il round del Mugello. Ad ottenere la pole position in terra catalana è stato Dennis Foggia, il migliore in 1:49.290. Giornata perfetta per il #7 di casa Leopard che scatterà davanti al turco Denis Oncu e allo spagnolo Izan Guevara, rispettivamente con KTM Tech 3 ed Aspar.

Sesta piazza per il nostro Riccardo Rossi, abile a tener testa allo spagnolo Sergio Garcia. Il leader del Mondiale scatterà dalla 7ma casella, mentre dobbiamo scorrere fino alla 15ma casella per trovare Andrea Migno (Snipers).

Q1

Mario Aji è stato il primo a stampare un giro veloce, una prestazione che è stata presto superata dal già citato Rossi. Il nostro connazionale è stato successivamente beffato da Scott Ogden, successivamente a terra nel secondo settore della pista.

Nonostante la caduta il britannico riuscirà nell’impresa di passare alla seconda decisiva sessione in compagnia di Kaito Toba, Riccardo Rossi e Ryusei Yamanaka.

Q2

Foggia ha cominciato nel migliore dei modi la sua Q2 portandosi subito al comando. Dietro di lui, si sono alternati Tatsuki Suzuki, il già citato Rossi ed il britannico John McPhee,

Izan Guevara ha tentato nel finale di strappare all’italiano la prima casella dello schieramento, ma si è dovuto arrendere alla terza posizione alle spalle di Oncu. 1:49.290 è stato il crono registrato dal #7 del gruppo, una prestazione semplicemente imbattibile.

Appuntamento a domani con la gara prevista dalle ore 11.

Pos. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/prev 1 7 Dennis Foggia IT Leopard Racing Honda 243.2 01’48.2900 0.000 2 53 Deniz Öncü TR Red Bull KTM Tech3 KTM 240.5 01’48.4280 0.138 / 0.138 3 28 Izan Guevara ES Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 241 01’48.5370 0.247 / 0.109 4 20 Lorenzo Fellon FR SIC58 Squadra Corse Honda 243.2 01’48.5740 0.284 / 0.037 5 6 Ryusei Yamanaka JP MT Helmets – MSI KTM 238.9 01’48.6930 0.403 / 0.119 6 54 Riccardo Rossi IT SIC58 Squadra Corse Honda 244.8 01’48.7260 0.436 / 0.033 7 11 Sergio Garcia ES Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 239.4 01’48.7290 0.439 / 0.003 8 27 Kaito Toba JP CIP Green Power KTM 235.8 01’48.7440 0.454 / 0.015 9 66 Joel Kelso AU CIP Green Power KTM 238.4 01’48.8060 0.516 / 0.062 10 24 Tatsuki Suzuki JP Leopard Racing Honda 240 01’48.8580

Leggi anche: MOTO3 | JASON DUPASQUIER: A UN ANNO DALLA SCOMPARSA

Giulia Scalerandi