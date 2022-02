Le Moto2 e Moto3 atterrano all’Autodromo Internacional do Algarve a Portimao, per il primo test ufficiale dal 19 al 21 febbraio. Tre giornate in cui i piloti avranno l’opportunità di mettere a punto le moto in vista della prima gara della stagione 2022 a Qatar il 6 marzo. La prima giornata di test nel roller coaster portoghese ha avuto come protagonisti Jake Dixon in Moto2 e Tatsuki Suzuki in Moto3.

MOTO2: DIXON CHIUDE IN TESTA

In Moto2, Jake Dixon con la Kalex del team Aspar GASGAS, è stato molto costante girando tra le prime posizioni durante tutta la giornata. Questa ha permesso al pilota britannico di aggiudicarsi la prima posizione con un crono di 1.43.169.

Al secondo posto lo spagnolo Aron Canet a solo 75 millesimi. Augusto Fernández, operato solo 2 settimane fa per una frattura nella mano sinistra, chiude terzo a solo 89 millesimi dalla testa.

Occhi puntati sul rookie Pedro Acosta, che aveva dominato nell’ultima giornata di test privati a Jerez dimostrando di adattarsi alla perfezione alla Moto2. Lo spagnolo oggi è al quarto posto con un registro di 1:43.264. Passi avanti per il cinque volte campione della MotoAmerica, Cameron Beaubier, che dopo la difficile stagione passata sembra iniziare con il piede giusto e finisce quinto.

Il migliore degli italiani è stato Celestino Vietti in undicesima posizione. Molto vicino in tredicesima posizione Tony Arbolino.

MOTO3: ALTI E BASSI PER IL TEAM LEOPARD

Tatsuki Suzuki (Team Leorpard Racing), che ha mostrato un grande stato di forma nei test privati del precampionato, chiude la prima giornata con il miglior tempo in Moto3: 1:48.575. Assenza del compagno di box Dennis Foggia, che non è sceso in pista per problemi fisici. L’italiano aveva saltato i test privati a Jerez degli scorsi giorni per un infortunio al piede.

Secondo lo spagnolo Izan Guevara, con un tempo di 1:48.706. Terzo il rookie David Muñoz, vicecampione della Red Bull Rookies Cup 2021, che però si perderà le prime 7 gare del campionato non avendo raggiunto l’età minima per competere nella categoria.

La top cinque la completano le due KTM di Deniz Öncü e il brasiliano Diogo Moreira che sorprende nel suo debutto. Giornata difficile per gli italiani con Alberto Surra come il migliore in 12° posizione.

Tempi ancora lontani in Moto3 rispetto a quelli di riferimento del tracciato: record in gara 1:47.610 per Gabri Rodrigo (2021) e record assoluto 1:47.398 per Jaume Masia nel 2020.

Victoria Ortega Cabrera

