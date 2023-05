Per la 16ma puntata di ‘A Ruota Libera’ ci spostiamo a Spa-Francorchamps per il secondo appuntamento dell’International GT Open. Non sono mancate le emozioni nel noto campionato continentale che in Belgio ha compiuto la prima ed unica sfida di durata della stagione sulla falsariga di quanto accaduto nel 2022.

Spazio anche all’opening round da Monaco della Porsche Mobil 1 Supercup oltre al British GT Championship che ha regalato spettacolo in quel di Donington Park. Interessanti anche le sfide della NASCAR Truck ed Xfinity Series, presenti a Charlotte in compagnia della Cup Series.

International GT Open, Spa-Francorchamps: Optimum Motorsport in volata su Eastalent Racing

Samuel De Haan/Charlie Fagg #69 hanno vinto la terza gara dell’anno dell’International GT Open imponendosi in volata su Simon Reicher/Christopher Haase. La McLaren #69 di Optimum Motorsport precede al traguardo l’Audi #23 di Eastalent Racing, in lotta sino all’ultimo metro per il successo overall.

FRONT ROW ➡️ P1 🏆 A fantastic race from Sam, Charlie and the Red Zebra crew sees the team claim the win at Spa-Francorchamps 👏🇧🇪 Not a bad Sunday, right? pic.twitter.com/P4KAMCUkT3 — Optimum Motorsport (@OptimumMSport) May 28, 2023

Le due squadre sono state a lungo protagoniste per l’intero arco della manifestazione. Audi ha aperto le danze, McLaren ha risposto nel finale salendo in cattedra nell’ultimo stint dopo aver superato la Porsche #99 del Team Lionspeed GP. Richard Lietz ha alzato bandiera bianca in seguito a dei problemi tecnici, De Haan non ha più perso la leadership nei minuti conclusivi.

Diego Menchaca/Marcos Siebert (Team Motopark #23/Mercedes) completano il podio dopo aver cercato in tutti i modi di impensierire i rivali. Menzione d’onore anche per Martin Kodrić/Sandro Mur, alfieri di Bonaldi Motorsport (Lamborghini), padroni in PRO-Am.

A metà giugno una nuova prova a Budapest

Porsche Supercup, Monaco: King regola ten Voorde

Un via perfetto ha permesso ad Harry King di imporsi a Monaco nell’opening round della Porsche Mobil 1 Supercup. Il britannico di BWT Lechner Racing ha dettato il passo per tutti i giri previsti, abile a respingere il ritorno di Larry ten Voorde.

Il pluricampione di GP Elite, autore del giro migliore nelle libere e soprattutto in qualifica, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver tentato in tutti i modi di rispondere al #3 di Lechner Racing. Conclude il podio il giovane danese Bastien Buus, teammate del vincitore della prima delle sette prove del noto monomarca tedesco.

Next round a Spielberg a fine giugno.

British GT, Donington Park: Mercedes cala il tris

Terza affermazione in quattro uscite nell’Intelligent Money British GT Championship per Mercedes e 2 Seas Motorsport. James Cottingham/Jonny Adam #4 tornano a vincere, padroni indiscussi nella seconda parte della prova.

Lucky Khera / Euan Hankey (RACE LAB #13/McLaren) e Ian Loggie/Jules Gounon (2 Seas Motorsport #1/Mercedes) concludono nell’ordine la quarta sfida del 2023, Aston Martin (Beechdean AMR #97) e BMW (Century Motorsport #91) hanno concluso nell’ordine la Top5.

La manifestazione è stata caratterizzata da una serie di bandiere gialle, una lunga Safety Car ha ‘sottratto’ venti minuti d’azione in seguito ad un contatto contro le barriere da parte della Mercedes AMG GT3 #3 del Greystone GT. Appuntamento ora a metà giugno per un nuovo atto a Snetterton.

🏆 GT3 WINNERS 🏆@JimiCott and Jonny Adam win for the second time this season! RACE LAB's Khera and Hankey take career best seconds, and Ian Loggie / @JulesGounon complete @2seasmotorsport's 1-3. LIVE 📺 https://t.co/9NwyO1c3dN pic.twitter.com/aQUFBIVdIi — 🇬🇧 #BritishGT 🏁 (@BritishGT) May 28, 2023

NASCAR Truck Series, Charlotte: Ben Rhodes torna al successo

Ben Rhodes (Campers Inn RV Ford) torna a vincere nella NASCAR Truck Series dopo aver dominato la scena nel corso dell’ultimo passaggio. Il #99 della categoria ha ottenuto la prima gioia dell’anno, la settima in carriera.

L’ex campione di casa ThorSport Racing ha condotto le danze fino alla bandiera a scacchi concludendo davanti a Corey Heim (Rootly Toyota) ed a Dean Thompson (Thompson Pipe Group Toyota), rispettivamente in seconda e terza piazza. Il successo di sabato mattina è stato particolarmente importante anche per Ford, specifico brand che non aveva mai vinto nella NASCAR Truck Series al Charlotte Motor Speedway.

RETWEET TO CONGRATULATE BEN RHODES ON HIS NASCAR TRUCK SERIES WIN AT CHARLOTTE. pic.twitter.com/B6IUqgW84N — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 27, 2023

NASCAR Xfinity Series, Charlotte: tra bandiere rosse e gestione del carburante vince Allgaier

Prima gioia stagionale per Justin Allgaier nella NASCAR Xfinity Series al termine di una lunghissima tappa in quel di Charlotte. L’americano di JR Motorsport festeggia in North Carolina, vincitore davanti a John Hunter Nemechek (Mobil 1 Toyota) e Cole Custer (3D Systems Ford).

La gestione del carburante è stata oltremodo importante al termine di una sfida estenuante. La gara è stata originariamente posticipata da sabato a lunedì (mattina americana), la pioggia ha costretto team e piloti ad attendere la fine della Coca-Cola 600 per riprendere l’evento con oltre 9 ore di stop.

Tra una settimana si ‘torna a girare a destra’ in quel di Portland.

Justin Allgaier saves enough fuel to pick up his first NASCAR Xfinity Series win of the year! JR Motorsports is back in Victory Lane! pic.twitter.com/km5U8oNrYm — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 30, 2023

Nella prossima puntata…

Martedì prossimo vedremo in azione il BTCC da Thruxton oltre all’inedito appuntamento stradale dell’IMSA Michelin Pilot Challenge tra i muretti di Detroit. Spazio anche al SuperGT da Suzuka, oltre alla NASCAR che regalerà sicuramente emozioni dal Gateway (Truck) e Portland (Xfinity). Non mancherà anche il GT4 Europe, in scena al Paul Ricard con la seconda competizione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Luca Pellegrini