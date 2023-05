Comtoyou Racing ed Audi svettano al termine dei test ufficiali della 24h di Spa, evento principale del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. 68 auto hanno partecipato alle due intense giornate nelle Ardenne, 72 vetture si presenteranno in pista a fine giugno per la più importante competizione GT al mondo.

Audi subito competitiva

Audi Sport, dopo una mediocre prestazione nella recente 24h del Nurburgring, ha siglato con Comtoyou Racing il best lap in tre delle quattro sessioni disputate. Solo la Porsche #96 di Rutronik Racing ha saputo beffare la squadra belga nell’ultima fase del day-2, iniziato con il brand di Ingolstadt ancora al top.

2.16.627 è stato il best lap assoluto dei test della 24h di Spa, l’Audi #21 che milita in Gold Cup nel GTWC Europe ha fatto la differenza approfittando di una pista perfettamente asciutta dopo un piovoso martedì.

Tanti gli incidenti e le sospensioni dell’attività durante i test. In merito da segnalare due significativi impatti che hanno visto protagonista l’Aston Martin #66 del Team Bullitt e la Mercedes #89 di Akkodis ASP. Menzione d’onore per quest’ultima auto che debutterà nel GTWC Europe Endurance Cup tra meno di una settimana in quel di Le Castellet.

Porsche anche con Manthey EMA

Julien Andlauer/Kevin Estre/Laurens Vanthoor correranno con Manthey EMA la prossima edizione della 24h di Spa. I due francesi ed il belga sono attesi con la formazione tedesca, reduce da una difficile prestazione nell’Inferno Verde durante la 24h del Nuerburgring.

Cresce la squadra di Porsche Motorsport per la sfida delle Ardenne. Ricordiamo che in PRO ritroveremo anche Rutronik Racing, team presente a tutte le tappe del GTWC Europe Endurance Cup con Heinrich/Olsen/Preining.

View this post on Instagram A post shared by Manthey-Racing (@manthey_racing)

Tante novità per i test di Spa

SunEnergy1 Racing (Mercedes), Uno Racing Team (Audi), Grove Racing (Porsche), CrowdStrike Racing by Riley (Mercedes), Huber Motorsport (Porsche), 7TSIX (Mercedes), GMG Racing by Car Collection Motorsport (Porsche), Modena Motorsport (Porsche) e Mercedes-AMG Team GruppeM Racing sono alcuni degli ospiti extra che hanno disputato il test a Spa.

Le compagini citate, oltre a Manthey EMA, hanno raggiunto le regolari formazioni che militano nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, campionato che settimana prossima si sposterà al Paul Ricard per la tradizionale 1000km.

Da McLaren a Mercedes per 7TSIX

Nuova interessantissima sfida per 7TSIX nel GTWC Europe. La compagine britannica, presente nell’International GT Open e nell’Intelligent Money British GT Championship con McLaren negli ultimi anni, passa a Mercedes per la più importante gara GT al mondo.

Attendiamo di scoprire chi saranno i piloti presenti al via, sicuramente vedremo il britannico Adam Christodoulou. Il portacolori di AMG Team GetSpeed per l’ultima 24h del Nuerburgring torna della partita nell’evento che come accaduto negli ultimi anni varrà anche per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

View this post on Instagram A post shared by 7TSIX (@7tsix_)

Appuntamento ora al Paul Ricard

Il tracciato di Le Castellet accoglierà sabato prossimo (3 giugno) la 1000km del Paul Ricard. Cresce l’attesa per la seconda tappa del GTWC Europe dopo l’affermazione della BMW M4 GT3 #98 di ROWE Racing. Il fine settimana si svolgerà come sempre in due giornate, il più importante campionato europeo riservato alle GT3 scenderà in pista per la propria prova in serata con una sfida sulla canonica distanza delle 6h.

Luca Pellegrini