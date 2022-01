Sono passati già dieci anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, campione rimasto nel cuore di tutti gli appassionati non solo per il suo talento smisurato, ma anche per il suo essere spontaneo, diretto e sempre disponibile con tutti. Oggi, per celebrare quello che sarebbe stato il giorno del suo trentacinquesimo compleanno, arriva il documentario prodotto da Sky “SIC”.

DIECI ANNI SENZA SIC

Non è facile parlare di Marco Simoncelli nonostante siano passati dieci anni. Un campione strappato via troppo presto dalla vita e dal suo sogno, quello di diventare “World Champion” della MotoGP, in un modo ancora oggi difficile da accettare. Ed ecco quindi che ci prova SKY a restituire un ritratto diverso del SIC, seguendo e raccontando la storia di un bambino che rincorreva un sogno più grande di lui ma che era disposto a tutto pur di realizzarlo.

Il film infatti si focalizza su un momento specifico della vita di Marco Simoncelli, seguendo principalmente la stagione 2008 in cui diventerà Campione del Mondo della classe 250cc. Un mondiale che lo ha visto iniziare con gli sfavori del pronostico e che attraverso la sofferenza e la dedizione è riuscito a fare suo nel più meritato dei modi. Ma “SIC” non si limita a ripercorrere le gesta sportiva di un campione che non sarà mai dimenticato ma anche ad approfondirne il lato umano. Il lato umano di un ragazzo tosto ma sempre sorridente, pronto a divertirsi tra le vie di Coriano o a fare divertire gli altri con il suo umorismo.

UN RACCONTO INEDITO

Un umorismo contagioso e positivo, e che ancora oggi rimane saldo nei nostri cuori ed in quelli che hanno condiviso con lui la vita di tutti giorni e la carriera sportiva. In “SIC” infatti ci saranno anche le testimonianze del padre Paolo, della fidanzata Kate e degli amici di sempre. Ma anche di colleghi-amici come Valentino Rossi e Mattia Pasini, Alvaro Bautista, Carlo Pernat e tanti altri che vanno ad arricchire una storia indimenticabile e per certi versi inedita. Ognuno di loro infatti svela un un momento particolare della vita di Marco rendendo il racconto unico ed emozionante e che arricchisce ancora di più l’immagine di un campione che non sarà mai dimenticato.

Il film-documentario “SIC” andrà in onda questa sera Giovedì 20 gennaio alle 21:15 sul canale “Sky Documentaries” ma anche on demand ed in streaming su NOW.

Julian D’Agata