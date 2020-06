E’ finalmente arrivato il gran giorno della finalissima di LiveGP Motorquiz, il primo gioco in diretta streaming dedicato agli appassionati di Motorsport. Dopo 12 puntate ricche di divertimento e adrenalina, questa sera in diretta alle 21 tre concorrenti si giocheranno l’ambito premio finale: un test in pista al volante di una monoposto Predator’s.

Ci sono volute dodici settimane (e oltre trecento domande) per determinare il nome dei tre concorrenti che questa sera si daranno battaglia nella finalissima della prima edizione di LiveGP Motorquiz. Gabriel Joppi, Mattia Livraghi e Kevin Sala si sfideranno per contendersi il premio in palio, attraverso il consueto percorso composto da dieci domande sul mondo dei motori.

Come sempre, sarà Marco Privitera (accompagnato da Anna Mangione e dall’uomo delle statistiche, Francesco Magaddino) a fare gli onori di casa, in attesa di poter idealmente consegnare le…chiavi della bellissima Predator’s per il test in autodromo al vincitore.

Formula 1, Motomondiale, Superbike, Endurance e tanto altro. La prima edizione di LiveGP Motorquiz ha riscosso un grande successo, mettendo alla prova i concorrenti su un ventaglio assai variegato di domande. Per scoprire chi sarà eletto vincitore, basterà collegarsi questa sera a partire dalle ore 21 sulla pagina Facebook o sul canale YouTube di LiveGP.it, oppure ascoltarci attraverso l’app Spreaker su Radio LiveGP.

E come si dice in questi casi…che vinca il migliore!

Marco Privitera