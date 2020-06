Una sfida davvero serrata ha caratterizzato la seconda semifinale di LiveGP Motorquiz, il primo gioco in diretta streaming dedicato agli appassionati di motorsport. I tre concorrenti, dopo essersi aggiudicati il successo nella prima fase, si sono dati battaglia a suon di domande per contendersi il posto nella finalissima del 25 Giugno. A prevalere è stato Mattia Livraghi, il quale si è aggiudicato il secondo slot che gli consentirà di dare la caccia al primo premio: un test in pista al volante di una Predator’s.

Un livello qualitativo davvero elevato, con tre concorrenti capaci di realizzare punteggi di assoluto rilievo. La seconda semifinale di LiveGP Motorquiz ha sancito il nome del secondo finalista, dopo il successo ottenuto da Gabriele Joppi nella puntata precedente. Mattia Livraghi ha infatti ottenuto il pass per il passaggio del turno, prevalendo nei confronti di Daniele Belladonna e Francesco Romanò.

Adesso manca solo l’ultima sfida di semifinale per conoscere il nome di colui che potrà concorrere all’ambito super-premio finale. Per scoprire la sua identità, basterà seguire la puntata in onda Giovedì 18 Giugno alle ore 21 sui canali Social di LiveGP.it!

