Sfida accesissima tra i nostri concorrenti che hanno preso parte alla prima semifinale di LiveGP MotorQuiz, il primo gioco in diretta streaming dedicato agli appassionati di motori. Al termine di un confronto particolarmente serrato, ad avere la meglio è stato Gabriel Wilder, il quale si è aggiudicato la possibilità di accedere alla finalissima del 25 Giugno. In palio un premio ambitissimo, ovvero un test in pista al volante di una Predator’s.

Dopo essersi aggiudicati nella prima fase le rispettive puntate, i primi tre semifinalisti hanno dato vita ad una decima puntata sicuramente ricca di aneddoti, ricordi ed emozioni. Come di consueto, le domande hanno spaziato dalle due alle quattro ruote. Questo però non ha di certo intimorito i nostri preparatissimi concorrenti, i quali hanno evidenziato un livello di competenza davvero notevole.

Con un margine di pochi punti, Gabriel Wilder è riuscito ad aggiudicarsi la sfida nei confronti di Alfredo Cirelli e Marco Santini. Suo, di conseguenza, il primo slot in palio per la finale. Il tutto in attesa di godersi la seconda semifinale, in programma Giovedì 11 Giugno alle ore 21:00.

