Anche questa settimana il primo gioco in diretta streaming per gli appassionati di motori ha messo alla prova dei nuovi concorrenti. Nella settima puntata di LiveGP MotorQuiz, la sfida tra i nostri lettori è proseguita con nuove domande sul mondo del motorsport, per dare la caccia al super-premio finale costituito da un test in pista a bordo di una Predator’s.

Una sfida che si appresta ad entrare nel vivo, almeno per quanto riguarda la prima parte. Saranno infatti ancora due le puntate che metteranno alla prova dei nuovi concorrenti, dopodiché inizieranno le semifinali. Tutti i concorrenti sinora vincitori entreranno nuovamente in gioco, nella corsa al premio finale.

Non perdetevi dunque questa nuova puntata di LiveGP MotorQuiz, pronto per tornare in diretta Giovedì prossimo alle ore 21:00 con Marco Privitera, Anna Mangione e Francesco Magaddino.

GUARDA LA 7° PUNTATA DI LIVEGP MOTORQUIZ