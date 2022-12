La carrellata delle nomination del LIVEGP AWARDS 2022 prosegue con Jacopo Guidetti. Il pilota bresciano è stato, nell’anno che sta per concludersi, grandissimo protagonista nel Campionato Italiano GT conquistando il titolo sulla Honda NSX della scuderia Nova Race nella categoria Sprint e sfiorando il titolo in quella Endurance, oltre a conquistare un altro secondo posto nella Thailandia Super Series.

LA BIOGRAFIA

Nato l’8 ottobre 2002 a Desenzano del Garda, fin dalla tenera età si avvicina al mondo delle corse grazie al papà Mauro e già a 4 anni muove i primi passi nel karting, partecipando nel 2007-2008 al suo primo campionato nella categoria Delfini.

I successi non tardano ad arrivare, con Jacopo che inizia fin da subito ad ottenere i primi successi, grazie a doti velocistiche innate e ad una grande attenzione in pista, frutto dei consigli dei migliori preparatori del settore. A 12 anni chiude al 2° posto nel Trofeo delle Industrie al South Garda Karting di Lonato, vincendo il titolo iridato nella Junior Rok Cup due anni dopo.

Chiusa la parentesi nel kart, per Jacopo arriva il momento del debutto in monoposto, che avviene nel 2018 a bordo di una Formula Renault 2.0 nella Formula X Italian Series. Anche in questa categoria, nonostante sia un esordiente, dimostra ampiamente il suo valore conquistando il titolo italiano di categoria, ottenendo anche diversi piazzamenti a podio nella classifica assoluta.

Il 2019 è per Jacopo l’anno del passaggio alle ruote coperte, con il pilota bresciano che si cimenta nel TCR Italy al volante dell’Audi RS3 Lms del team BF Motorsport. Alla sua prima stagione nella categoria ottiene il sesto posto finale nella graduatoria assoluta con ben cinque piazzamenti a podio, conquistando il secondo posto nella classifica Under 25, conquistando il successo nella 1a Divisione della Coppa Italia Turismo.

Il 2020 è un anno di transizione per Jacopo che entra a far parte del Driver Development Programme di JAS Motorsport, salendo a bordo della Honda Civic Type R del team MM Motorsport, mentre l’anno seguente prende parte al Campionato Italiano Gran Turismo, dove si schiera al via con la Honda NSX GT3 del team Nova Race, sempre in veste di pilota ufficiale JAS Motorsport. I risultati non tardano ad arrivare con Jacopo che coglie la pole position assoluta al debutto a Monza ed ottiene la prima vittoria in gara-2 a Imola. Nella seconda parte di stagione debutta nell’International GT Open a Monza e nella Thailand Super Series a Buriram.

Il 2022 che si sta per chiudere attesta ulteriormente in grandi progressi di Guidetti che trionfa, in coppia con Leonardo Moncini, nella categoria Sprint del GT Italiano, sfiorando il bis anche nell’Edurance dove termina secondo anche a causa del ritiro nella gara del Mugello.

Contemporanamente al campionato organizzato da Aci Sport, Guidetti prende parte anche alla Thailandia Super Series. Al volante della Honda NSX GT3 Evo del team Vattana Motorsport e in coppia con Gagliardini, dimostra tutto il suo valore arrivando all’ultimo appuntamento stagionale in testa alla classifica assoluta.

Un contatto in Gara 1, mentre si trovava in testa alla gara dopo una spettacolare rimonte, con il thailandese Sandy Stuvik lo costringe al ritiro e non gli permette di prendere parte a Gara 2, con il bresciano che chiude, quindi, in piazza d’onore nella manifestazione orientale.