Terzo in campionato e per nomination ai LiveGP Awards 2022, Dennis Foggia si è difeso con le unghie e con i denti in una stagione complicatissima per lui ed il team Leopard. Con una Honda disinteressata alla Moto3 per lui è stato impossibile combattere contro le KTM, ed ora con il passaggio in Moto2 potrà dimostrare tutto il suo talento.

NON DOVEVA ANDARE COSI

Dennis Foggia è ovviamente uno dei favoriti per il LiveGP Awards 2022, e non c’è da stupirsi al riguardo. Semmai la domanda potrebbe essere: “perchè favorito visto che ha fatto peggio dell’anno scorso?”. La risposta purtroppo non dipende da Dennis né dal team Leopard, che invece ha fatto tutto il possibile per Foggia per renderlo competitivo. Quello che è mancato è la moto, che Honda ha deciso di seguire poco per concentrarsi su una MotoGP difficile per la casa alata. Lo sforzo per riportare Marc Marquez ad una vittoria (mai arrivata nel 2022) ha deconcentrato la powerhouse di Tokyo dalla categoria entry level del Motomondiale, penalizzando proprio Dennis che ha terminato terzo in campionato a 73 punti dal campione del mondo Izan Guevara ed a soli 11 punti dal secondo posto. Per lui nel 2022 ci sono state 4 vittorie ed altrettanti secondi posti.

ANNO NUOVO, MOTO NUOVA

Il 2023 per Dennis sarà l’anno della svolta, in qualsiasi direzione essa sia. Per Foggia si passa in Moto2 con Italtrans, che ha già reso un altro italiano campione del mondo. Ovviamente la prima stagione servirà a Dennis per prendere le misure di una moto totalmente diversa, più potente e soprattutto molto più pesante. Tra le 250 e le 765 della Triumph cambia tutto, e come ci ha fatto vedere Pedro Acosta il passaggio può essere traumatico. Ma Dennis sarà sicuramente in grado di difendersi e di sfruttare una moto sicuramente più competitiva di quella che lascia.

COME VOTARE AL LIVEGP AWARDS 2022

Per votare Dennis Foggia alle nomination del LiveGP Awards 2022 basta andare sulla nostra pagina di Facebook e selezionare l’emoticon elencata per il pilota.

Da quest’anno inoltre si può procedere a votare anche su Instagram, mettendo il like alla foto che rappresenta proprio Dennis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LiveGP.it (@livegp.it)

Alex Dibisceglia