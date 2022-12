Torna per la nona edizione l’appuntamento di fine anno con i LiveGP Awards, il contest volto ad eleggere i migliori giovani talenti del motociclismo italiano su pista della stagione 2022. Toccherà ai nostri lettori esprimere la propria preferenza sul attraverso i canali Social di LiveGP.it tra le nomination selezionate dalla redazione, con la chance imperdibile di…poter diventare pilota per un giorno!

COME VOTARE: SCEGLI SU FACEBOOK E INSTAGRAM IL TUO PILOTA PREFERITO

Il format dei LiveGP Awards 2022 è molto semplice e presenta un’importante novità rispetto allo scorso anno. Dopo l’attenta selezione iniziale da parte della nostra redazione, cinque piloti Under 23 finiscono in nomination per contendersi il premio in palio ed essere votati dai lettori attraverso i canali Social. Il pubblico ha la possibilità di esprimere la propria preferenza attraverso la pagina Facebook di LiveGP.it, votando tramite la reaction abbinata a ciascun pilota, e da quest’anno anche su Instagram, mettendo semplicemente un “mi piace” al post dedicato ad ogni singolo pilota sul profilo di LiveGP.it.

Per quanto riguarda la sezione Moto, le votazioni si apriranno alle ore 10 di Mercoledì 14 Dicembre, per poi chiudersi alle ore 12 di Lunedì 19 Dicembre. Sarà naturalmente possibile esprimere una sola preferenza: il nome del vincitore (derivante dalla somma di voti ottenuti tra Facebook e Instagram) sarà svelato in diretta nella puntata di Motorbike Circus’ in onda Martedì 20 Dicembre alle ore 21:00 e in differita su CampioneSport (canale 61 DTT) Domenica 1° Gennaio alle 20.

LE NOMINATION AI LIVEGP AWARDS 2022

Ma veniamo al piatto forte dei LiveGP Awards 2022, ovvero i piloti della sezione Moto. Cinque candidati Under 23 sono stati scelti anche quest’anno dalla nostra redazione, grazie ai risultati ed al talento mostrato in pista. Ecco i loro nomi:

I CANDIDATI PER LA SEZIONE MOTO

TONY ARBOLINO. 22 anni – Moto2

22 anni – Moto2 FILIPPO FARIOLI. 17 anni – JuniorGP, Rookies Cup, Moto3

17 anni – JuniorGP, Rookies Cup, Moto3 DENNIS FOGGIA. 21 anni – Moto3

21 anni – Moto3 GUIDO PINI. 14 anni – European Talent Cup

14 anni – European Talent Cup CELESTINO VIETTI RAMUS. 21 anni – Moto2

LIVEGP AWARDS: L’ALBO D’ORO

2014: Antonio Fuoco

2015: Diego Bertonelli (auto), Niccolò Antonelli (moto)

2016: Andrea Fontana (auto), Axel Bassani (moto)

2017: Luca Ghiotto (auto), Alfonso Coppola (moto)

2018: Andrea Cola (auto), Francesco Bagnaia (moto)

2019: Mattia Drudi (auto), Kevin Sabatucci (moto)

2020: Jacopo Guidetti (auto), Tony Arbolino (moto)

2021: Gabriele Minì (auto), Matteo Bertelle (moto)

IL TEST IN PISTA: SCRIVICI IL MOTIVO DELLA TUA SCELTA

Ma non è tutto. Anche quest’anno, infatti, un nostro fortunato (ma soprattutto, creativo…) lettore avrà la possibilità di vivere l’esperienza di sentirsi pilota per un giorno. Attraverso un test in pista (le cui modalità saranno da definire in base alla disponibilità di date e vetture) a bordo di una vettura facente parte della Formula X Italian Series, la serie tricolore di cui LiveGP.it è media partner ufficiale. Un’esperienza davvero unica che poi potrà essere raccontata attraverso le pagine del nostro sito, sulla scia di quanto fatto da altri appassionati nel corso delle edizioni precedenti.

Ma attenzione: non si tratterà semplicemente di esprimere la propria preferenza o di essere sorteggiati. Sarà infatti necessario scrivere un breve articolo (lunghezza minima di 500 battute su Word) contenente le motivazioni della scelta effettuata nel sondaggio, indicando le caratteristiche del pilota prescelto e il perché esse siano risultate vincenti.

Basterà quindi inviare il testo all’indirizzo e-mail inpistaconpredators@livegp.it e sperare che il giudizio della nostra giuria di esperti (formata dal nostro comitato di redazione e dagli organizzatori del campionato) possa ricadere su di voi: un fortunato (e talentuoso) lettore potrà infatti infilarsi tuta e casco e sentirsi…pilota per un giorno! Il tutto naturalmente entro i termini previsti per la chiusura del contest, fissati per le ore 12 di Lunedì 19 Dicembre 2022, quando terminerà anche la possibilità di votare per i piloti in nomination nella sezione Moto.

Il test verrà organizzato in presenza di precisi requisiti e alle seguenti condizioni:

Il partecipante (di sesso maschile o femminile) dovrà essere in possesso della patente di guida ed in buone condizioni di salute.

La prova avrà luogo nell’ambito di una delle sessioni di test collettive organizzate a partire da Gennaio 2023 presso l’autodromo di Varano de’ Melegari (PR).

L’auto a disposizione potrà essere una delle seguenti: Predator’s PC015, Predator’s PC010, Renault Clio RS Cup, Renault Twingo Cup.

La durata della sessione sarà di circa 25 minuti e preceduta da un briefing formativo.

L’abbigliamento verrà (ove richiesto) fornito in dotazione gratuita.

Il costo del test (auto, meccanici, carburante, assistenza, briefing ed eventuale abbigliamento) sarà a carico di LiveGP.it. L’importo del ticket d’ingresso per la sessione in pista (variabile in base all’autodromo) dovrà essere versato dal partecipante al test direttamente al circuito.

In caso di indisponibilità, rinuncia o mancanza di requisiti richiesti, si procederà con la premiazione del secondo classificato.

Buon divertimento e…che vinca il migliore!