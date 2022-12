La nona edizione dei LiveGP Awards ha decretato il proprio vincitore anche nella sezione auto. Dopo una votazione che ha coinvolto oltre un migliaio di lettori sui canali Social di LiveGP.it, ad aggiudicarsi il premio di miglior pilota italiano Under 23 è stato Leonardo Fornaroli, quest’anno “rookie of the year” nella Formula Regional European Championship. Il 19enne piacentino, ormai prossimo al suo esordio in Formula 3, è riuscito a svettare nei confronti di Jacopo Guidetti e Andrea Kimi Antonelli.

SUL PODIO ANCHE GUIDETTI E ANTONELLI

Una vera e propria ciliegina sulla torta, al termine di una stagione per lui già promettente e ricca di soddisfazioni. Leonardo Fornaroli ha trionfato nell’edizione 2022 dei LiveGP Awards, il contest realizzato dalla nostra redazione e volto a valorizzare i giovani talenti del nostro motorsport, conquistando il successo con il 38,4% delle preferenze espresse tra Facebook e Instagram. Le cinque nomination espresse alla vigilia (che comprendevano anche i nomi, oltre ai già citati Guidetti e Antonelli, anche di Lorenzo Colombo e Gabriele Minì) hanno visto primeggiare il portacolori Trident, il quale nella prossima stagione sarà attesa all’impegnativo “salto” nel campionato di Formula 3.

Fornaroli succede nell’albo d’oro dei LiveGP Awards a nomi di spicco dell’automobilismo italiano, quali Antonio Fuoco, Luca Ghiotto e Mattia Drudi, giusto per citare alcuni nomi: un segnale di buon auspicio per il promettente Leo, quest’anno in grande evidenza nella sua prima stagione in Formula Regional dove si è distinto ottenendo il premio di migliore esordiente dell’anno e chiudendo l’annata in ottava posizione assoluta. Il nome del vincitore è stato svelato in diretta nel corso della puntata 406 di ‘Circus!’: a seguire alcuni passaggi dell’intervista.

“LA FORMULA 3? UNA GRANDE EMOZIONE”

Leo, complimenti per la conquista del LiveGP Award 2022! Una grande soddisfazione, soprattutto vedendo i nomi che ti hanno preceduto nell’albo d’oro e il valore dei tuoi avversari…

Non mi sarei aspettato di ricevere così tanti voti, anche perché oltre a me c’erano dei piloti davvero molto forti e sono davvero felice per questo risultato! Ringrazio tutti e sicuramente questo premio rappresenta un grande motivo d’orgoglio!

Parliamo del tuo futuro: ti attende un 2023 davvero molto impegnativo in Trident per il tuo debutto in Formula 3…

Sì, mi sto allenando molto duramente! Sto lavorando con grande continuità per farmi trovare pronto al primo appuntamento stagionale in Bahrain. Tra l’altro quest’anno avremo un calendario incredibile che ci porterà anche a Melbourne, un circuito che fino a pochi anni fa conoscevo solo giocandoci alla Playstation!

A chi dedichi la vittoria del LiveGP Award?

Sicuramente alla mia famiglia, perchè senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Poi naturalmente al mio manager Gianpaolo Matteucci, a tutto lo staff del team Trident e a tutti coloro che mi hanno votato. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione in pista!

L’intervista completa e la puntata integrale di ‘Circus!’ è disponibile su YouTube e verrà trasmessa Domenica 25 Dicembre su CampioneSport (canale 61 del digitale terrestre) alle ore 20:00.

