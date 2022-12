Leonardo Fornaroli si è meritato un posto fra i candidati al LiveGP Awards 2022 nella sezione Auto, concorrendo al riconoscimento volto a premiare il miglior pilota italiano U23 di questa stagione. Il piacentino, alfiere del team Trident, ha conquistato infatti l’ottavo posto finale in F. Regional, mettendo le mani sul titolo riservato ai rookie.

Un traguardo meritatissimo arrivato dopo una lunga battaglia con Joshua Dufek, nei confronti del quale si è imposto nell’ultima manche stagionale al Mugello: una grande soddisfazione non solo per il giovane Leonardo, ma anche per la scuderia, per la prima volta presente nella serie propedeutica.

CHI E’ LEONARDO FORNAROLI

Nato il 3 dicembre 2004, Leonardo comincia a muovere i primi passi nel karting attorno ai 10 anni di età. Tra i suoi successi di spicco troviamo il terzo posto finale nel Campionato Italiano X30J nel 2018 ed un podio nel prestigioso Trofeo Andrea Margutti l’anno successivo.

Nel 2020 arriva l’esordio in monoposto, con la partecipazione al Campionato Italiano di Formula 4 con i colori di Iron Lynx. Leonardo mostra subito il suo talento, chiudendo la prima gara a Misano con un quarto posto. Una stagione, nella serie nostrana, che lo vede terminare in nona piazza con 108 punti, grazie a due podi ed un giro veloce. Nella classifica riservata ai debuttanti si piazza invece sesto, con cinque terzi posti.

Nel 2021 Fornaroli si ripresenta sulla griglia della F4 Italia, vestendo ancora i colori di Iron Lynx: finisce in quinta piazza assoluta, grazie ad un successo (a Misano), 2 pole position, 3 giri veloci, 7 podi e 180 punti in totale.

Nello stesso anno prende anche parte ad alcune gare di ADAC F4 dove ottiene un podio; conquista, inoltre, il terzo posto finale, grazie ad una vittoria, due podi e 43 punti nel FIA Central European Zone Formula 4.

IL DEBUTTO IN F. REGIONAL E LA CONQUISTA DEL TITOLO ROOKIE

Quest’anno chiude ancora con il “botto”, grazie al titolo riservato agli esordienti in F. Regional, ottenuto a bordo della monoposto del team Trident. Una battaglia serratissima, al termine della quale Fornaroli precede Joshua Dufek, per soli quattro punti.

Insomma, una carriera ancora breve ma intensissima, e soprattutto costellata di successi per il 18enne, impreziosita dalla candidatura per la nona edizione del LiveGP Award. Il futuro di Leonardo avrà ancora i colori blu, bianco e rosso della squadra di Maurizio Salvadori, poiché nell’anno che sta per arrivare debutterà in FIA Formula 3.

COME VOTARE

E’ possibile esprimere la vostra preferenza e votare per Leonardo Fornaroli attraverso la pagina Facebook (con l’emoticon abbinata ad ogni singolo candidato) e la pagina Instagram di LiveGP.it. La votazione è aperta da Martedì 13 Dicembre a Lunedì 19 Dicembre alle ore 12.

Giulia Scalerandi