LiveGP Award 2021 | Le nominaton: Dennis Foggia, anno in crescita e mondiale sfiorato

Il prossimo protagonista dei LiveGP Award 2021-Moto è Dennis Foggia, pilota romano classe 2001 iscritto alla Moto3 con Leopard Racing. Dennis è stato scelto dalla nostra redazione per il ritmo eccezionale dimostrato nella seconda metà di stagione, fase in cui Foggia ha recuperato punti su punti a Pedro Acosta. Lo spagnolo ha poi vinto il titolo della classe leggera in Portogallo mentre Foggia non ha avuto la possibilità di rispondere per colpa di Darryn Binder, eccessivamente aggressivo nel giro finale. Nonostante la perdita del campionato, Foggia è universalmente considerato come uno dei giovani italiani più in forma del 2021.

COME E DOVE VOTARE

Una volta deciso il pilota al quale dare la propria preferenza, basterà andare sulla pagina Facebook di LiveGP.it e scegliere la reaction collegata al pilota prescelto. Motivando la scelta tramite un brevissimo articolo si ha inoltre la possibilità di vincere una fantastica esperienza in pista su una monoposto Predator’s o una vettura Turismo. Qui sotto troverete il post dove votare per quanto riguarda la sezione moto:

PERCHÉ VOTARE DENNIS FOGGIA

Il 20enne romano arrivava da un 2020 ricco di alti e bassi. La passata stagione, infatti, aveva visto Foggia vincere il primo GP nel mondiale a Brno per poi alternare buone prestazioni a domeniche deludenti. Il 2021 sembrava proseguire sulla stessa strada, tant’è che alla vigilia del GP d’Italia il gap dal leader Acosta ammontava a ben 83 punti. Tutti i pensieri sembravano spostarsi al 2022 ma, proprio al Mugello, Foggia ottiene il secondo trionfo iridato. Da quel momento in poi il romano infila una serie di risultati positivi portando a casa cinque vittorie e nove podi totali. Dal GP d’Austria al GP dell’Emilia Romagna, per esempio, vince tre gare ed artiglia cinque podi su altrettante gare corse. Un ritmo così prestazionale non può ché avvicinare Foggia ad Acosta: Dennis diventa così il primo e poi unico rivale del rookie spagnolo, sperando nella zampata decisiva nel GP del Portogallo.

Nonostante questa seconda metà di stagione strepitosa il titolo sfuma dopo l’incidente scatenato da Darryn Binder ed in quel di Portimao, appena finita la gara, l’umore è nero nel box dell’italiano. Tuttavia, Foggia potrà contare su un’altra chance: la sua avventura in Moto3 non è finita e nel 2022 correrà ancora con Leopard Racing per puntare definitivamente alla corona iridata. Tra l’altro il rinnovo con il team italo-lussemburghese non sembrava fattibile visti i malumori tra il padre di Foggia e la direzione ma, una volta calmate le acque. le due parti hanno trovato gli stimoli per continuare la collaborazione. Il quarto anno di Motomondiale di Foggia è stato davvero esaltante, soprattutto a campionato inoltrato, quindi non esitate a votare il giovane pilota di Roma nella nostra pagina Facebook!

Matteo Pittaccio

Leggi anche: LIVEGP AWARD 2021 | LE NOMINATION: MATTEO BERTELLE, L’ULTIMO ANNO TRA I PICCOLI