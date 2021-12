Torna come da 8 anni a questa parte il LiveGP Award, riconoscimento che va a premiare il miglior pilota italiano U23. Tra le nomination per la sezione quattro ruote non potevamo non considerare Lorenzo Ferrari, campione italiano Gran Turismo. Ricordiamo inoltre che un fortunato lettore avrà la possibilità di scendere in pista per un test su una monoposto Predator’s!

CHI E’ LORENZO FERRARI

Nato il 22 ottobre 2002 a Fiorenzuola D’Arda (Piacenza), dopo il consueto percorso in kart che lo vede competere in questa categoria fino al 2018, Lorenzo debutta in monoposto nel 2019, e più precisamente in F4 Italia con il team Antonelli. Nonostante le difficoltà e l’inesperienza riesce comunque a conquistare un podio. Nello stesso anno riesce a fare esperienza anche in EuroFormula Open, sulla vettura del team RP Motorsport.

IL PASSAGGIO ALLE GT ED IL SUCCESSO NEL 2021

Nel 2020 Lorenzo decide quindi di abbandonare le monoposto e le formule per dedicarsi alle ruote coperte. Esordisce così nel team AKM sulla Mercedes-AMG GT3 disputando il campionato italiano GT Endurance, dove chiude 16° con 7 punti.

Un 2021 con i fiocchi, ha invece incoronato Lorenzo campione italiano GT, sia nella categoria Sprint, che nella Endurance. A bordo dell’Audi R8 LMS dell’Audi Sport Italia, nella categoria Endurance, si è appunto laureato campione assoluto GT3 Pro, dividendo l’abitacolo con Riccardo Agostini e Mattia Drudi e conquistando 60 punti totali e 3 successi, 3 podi e una pole position.

Nella categoria Sprint, Lorenzo, dividendo l’auto con Riccardo Agostini, ha chiuso al vertice con 69 punti grazie a 4 successi, 5 podi e una pole position. Esperienza per il giovane piacentino anche in GT Open, con due gare e 10 punti portati a casa. Ed è stato proprio grazie a questi risultati ed a un 2021 da incorniciare, che la nostra redazione ha voluto candidare Lorenzo Ferrari al LiveGP Award.

