Un altro dei candidati al Live GP Award 2021 è Gabriele Minì, talento siciliano e pilota ART Grand Prix in Formula Regional. In questa stagione da rookie nella nuova serie Gabriele ha ottenuto ottimi risultati tra cui quattro podi, tanto da renderlo uno dei giovani più interessanti del panorama italiano e meritarsi così la nomination al nostro prestigioso premio.

ll LiveGP Award, ricordiamo, andrà a premiare il miglior pilota italiano Under-23 grazie al vostro voto. Tra coloro che parteciperanno, inoltre, verrà estratto un fortunato lettore che avrà la possibilità di guidare una monoposto Predator’s o una vettura Turismo in pista.

CHI E’ GABRIELE MINI’

Gabriele Minì nasce a Palermo il 20 Marzo del 2005. Fin da subito mostra il suo grande talento nei kart dove si laurea campione WSK 2017 nella 60 Mini, e del WSK Super Master 2018. Grazie a queste vittorie Gabriele ottiene anche il riconoscimento di Rookie dell’Anno 2019 della FIA. Il suo talento non passa inosservato nelle alte sfere e nel 2019 viene ingaggiato dalla “All Road Manager”, fucina di talenti gestita da Nicolas Todt, figlio di Jean.

Grazie a questo accordo Minì firma con il Team Prema che lo farà debuttare la stagione successiva in Italian F4 Championship. Nella sua stagione da Rookie vincerà il titolo grazie a 4 vittorie e 12 podi diventando il primo pilota italiano a vincere questo campionato.

Nel 2021 firma con ART Grand Prix che gli permette di fare il salto in Formula Regional powered by Alpine, campionato europeo nato dalla fusione tra Formula Regional European Championship e Formula Renault Eurocup. Gabriele Minì nella sua stagione da Rookie ha dovuto vedersela con piloti ben più esperti tra cui il compagno di squadra Gregoire Saucy, che alla fine porterà a casa il titolo. Nonostante questo Gabriele riesce ad ottenere 4 podi e la settima posizione in classifica generale che gli valgono la riconferma con ART GP in Formula Regional anche per il 2022 e la nomination al LiveGP Award.

DOVE E COME VOTARE

Votare Gabriele Minì per il LiveGP Award 2021 è molto semplice. Basta seguire le istruzioni presenti in questo articolo oppure collegarsi direttamente alla nostra pagina Facebook tramite il link qui sotto ed esprimere la propria preferenza. Il premio in palio per i lettori di LiveGP.it è un’emozionante giornata a bordo di una monoposto Predator’s o di una vettura Turismo.

Julian D’Agata