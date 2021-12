E’ Gabriele Minì ad aggiudicarsi il LiveGP Award 2021 sezione Auto. Il talento di Marineo ha ricevuto virtualmente il nostro prestigioso premio durante la puntata 372 di “Circus!”, ed alla presenza di un ospite d’eccezione: Gian Carlo Minardi. Gabriele infatti ha preceduto nella classifica finale altri due talenti del panorama italiano Under-23: Andrea Kimi Antonelli ed Alessandro Giardelli.

GABRIELE MINI’ TALENTO DELL’ANNO

Come annunciato nella puntata 372 di “Circus!”, è stato Gabriele Minì ad aggiudicarsi il LiveGP Award 2021. Il giovane talento siciliano è stato il più votato tra i nostri lettori, precedendo tra le preferenze dei nostri lettori Andrea Kimi Antonelli ed Alessandro Giardelli. Per Minì si tratta dell’ennesimo riconoscimento dopo le vittorie in F4 Italian Championship nel 2020, in cui è stato il più giovane pilota a portare a casa il titolo a soli 15 anni, e gli ottimi risultati conseguiti in Formula Regional in questa stagione 2021 dove ha collezionato 4 podi ed il settimo posto nella classifica finale che gli sono valsi la riconferma in ART GP anche per il 2022.

LA BENEDIZIONE DI MINARDI

Gabriele è uno dei talenti più cristallini degli ultimi anni come dichiarato da Gian Carlo Minardi ai nostri microfoni durante “Circus!”, il quale ha voluto ribadire che il giovane siciliano è tra i fiori all’occhiello della Scuola Federale Aci Sport e su cui ripone grande fiducia. Secondo Minardi infatti Gabriele Minì ha tutte le potenzialità per poter puntare in alto ed ambire un giorno ad un sedile nella massima serie motoristica.

Gian Carlo Minardi ha infatti dichiarato: “Gabriele è uno dei ragazzi che speriamo ci faccia sorridere nel futuro. Il nostro programma è partito come Federazione e come Aci Sport qualche anno fa con i primi Camp in cui anche Gabriele ha fatto parte. L’obiettivo è quello di crescerli e seguirli insieme alla Scuola Federale”.

“Gabriele è stato il primo a portare a casa il Campionato italiano F4. Quest’anno ha fatto molto bene in Formula Regional e ha senz’altro delle prospettive molto valide. E’ uno di quei ragazzi su cui contiamo, ed il lavoro fatto in questi anni come Federazione ci sta premiando. Il nostro fiore all’occhiello infatti è Gabriele Minì, e merita tutti i premi che fino ad oggi gli sono stati riconosciuti”.

LE DICHIARAZIONI DI MINI’

Gabriele Minì ha dichiarato: “E’ un onore sentire queste parole da Gian Carlo e ci tengo a ringraziare coloro che mi hanno votato e che mi hanno permesso di vincere il LiveGP Award”.

Parliamo della tua stagione 2021. Pochi giorni fa è arrivata la notizia del tuo rinnovo con ART GP. Puoi farci un bilancio di questa stagione in vista di un 2022 che ti vedrà lottare per il titolo?

“Questa stagione è andata abbastanza bene. Sono riuscito a fare diversi podi ed a imparare da Gregoire che è stato il mio compagno di squadra e mi ha aiutato tanto. Adesso ho finalmente rinnovato il contratto con ART GP e non vedo l’ora di mettere in pratica quello che ho imparato quest’anno”.

Nella prima parte di stagione hai conquistato quattro podi e sei stato costantemente in top ten. Nella seconda parte invece c’e stato un calo, puoi dirci cosa è successo?

“All’inizio del campionato erano tutte piste in cui abbiamo fatto i test invernali, quindi sia io che il team sapevamo cosa fare. Nella seconda parte di stagione, da Spa in poi, abbiamo incontrato piste nuove ed abbiamo avuto maggiori difficoltà”.

Abbiamo sentito le parole di Gian Carlo Minardi. Quanto è importante avere il supporto della Federazione e di Aci Sport?

“Siamo molto ben seguiti e ci tengo a ringraziarli per questo, ne sono molto grato. I loro campionati sono i migliori e spero che continuerà così molto a lungo”.

Quale è stata la pista tra quelle che ha affrontato quest’anno che ti è piaciuta di più?



“Una delle piste più belle per me è stata Zandvoort. E’ una pista molto tecnica e molto dura fisicamente. Tra noi piloti le piste più belle sono quelle in cui vai più forte ed a Zandvoort eravamo molto competitivi.

Con il tuo management avete gia pianificato i prossimi step della tua carriera oppure guardate più a breve termine?



“No guardiamo più a breve termine. Sappiamo cosa faremo l’anno prossimo ma vedremo strada facendo per il futuro”.

L’INTERVISTA COMPLETA

Per l’intervista completa a Gabriele Minì, vincitore del LiveGP Award 2021, seguite questo link:

Julian D’Agata