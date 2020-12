E’ ancora giovanissimo, ma Jacopo Guidetti ha già messo in mostra doti che lo fanno sembrare molto più maturo dei suoi 18 anni di età. Grande solidità mentale, attenta cura ai dettagli tecnici, eccellente visione di gara: fattori che lo hanno portato a meritare la fiducia di Jas Motorsport, da oltre vent’anni partner ufficiale di Honda, che lo ha inserito a pieno titolo nel proprio Driver Development Programme. Per lui è arrivata quindi la nomination per il LiveGP Award 2020 e l’annuncio del “salto” nel GT Italiano a partire dalla prossima stagione.

DEBUTTO A SOLI QUATTRO ANNI

Un’ascesa rapida ma non casuale, accompagnata da una grande determinazione e voglia di emergere. Figlio d’arte (il padre Mauro vanta una lunga esperienza e ancora oggi gareggia con le vetture Turismo), Jacopo Guidetti ha bruciato le tappe sin dai tempi degli esordi in kart, debuttando in pista a soli quattro anni. Da quel momento, la sua è stata una continua escalation, che lo ha portato dapprima a conquistare nel 2014 il 2° posto al Trofeo delle Industrie, quindi due anni più tardi a laurearsi campione del mondo Junior nella Rok Cup. Un successo che lo ha portato sotto i riflettori degli addetti ai lavori in vista del “salto” in monoposto.

L’esordio di Guidetti al volante di una Formula Renault 2.0 è avvenuto già nel 2018, con il giovane lombardo in grado di assicurarsi a fine stagione il titolo di classe nella Formula X Italian Series. Un’esperienza che gli ha dato le giuste basi per poi affacciarsi nel migliore dei modi al mondo delle ruote coperte. Qui il debutto è datato 2019, quando Jacopo (all’età di soli 17 anni) ha partecipato al TCR Italy con l’Audi RS3 Lms del team BF Motorsport. Per lui sono arrivati ben cinque piazzamenti a podio ed il sesto posto nella classifica finale, al cospetto di avversari ben più esperti.

DAL TCR ITALY AL GT ITALIANO

L’avventura di Guidetti nel TCR Italy è poi proseguita anche nella stagione 2020. Una volta siglato l’accordo con JAS Motorsport ed entrato nel programma per giovani piloti della Casa di Arluno, Jacopo ha preso parte alle ultime quattro tappe stagionali con la Honda Civic schierata da MM Motorsport. Nelle sei gare completate, Guidetti non è mai sceso oltre la quinta posizione, salendo due volte sul podio e ottenendo anche una pole position.

Per lui, i programmi 2021 sono ambiziosi: il talento lombardo sarà infatti al via del GT Italiano al volante di una Honda NSX GT3 Evo della scuderia Nova Race, per quello che segnerà il debutto del marchio giapponese nella serie tricolore. Una responsabilità non da poco, che Jacopo sarà però senz’altro in grado di interpretare al meglio. Proseguendo quel percorso di crescita che lo ha portato anche ad aggiudicarsi l’importante nomination nell’ambito del LiveGP Award 2020. In bocca al lupo!

Marco Privitera