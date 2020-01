Anche quest’anno il LiveGP Award ha incoronato i due giovani più talentuosi del panorama motoristico italiano, grazie alla valanga di voti espressi dai nostri lettori sui canali Social di LiveGP.it. Ma, oltre ai vincitori Mattia Drudi e Kevin Sabatucci, a festeggiare potrà essere anche un nostro lettore, il quale avrà l’opportunità di scendere in pista per un test-premio al volante di una monoposto Predator’s.









Si chiama Gianluca Bignardi, ha 42 anni ed è originario di Carpi, in provincia di Modena. Una terra caratterizzata da una grande passione per il motorsport, come emerso nell’e-mail inviata alla nostra redazione con la quale ha motivato la sua scelta effettuata nell’ambito del nostro sondaggio di fine anno.

Parole ricche di passione ed entusiasmo, le quali ci hanno convinto a sceglierlo tra la grande quantità di proposte arrivate subito dopo il lancio della nostra iniziativa. Come si ricorderà, infatti, il LiveGP Award ha messo in palio l’ambito premio tra tutti coloro che avessero inviato alla nostra redazione un articolo contenente le motivazioni della propria scelta. Tra i piloti in nomination, l’amico Gianluca ha scelto il giovane Matteo Nannini, candidato nella sezione auto.

Ecco un estratto della sua lettera: “Il mio voto va ad un giovane talento, un ragazzo italiano con sangue emiliano romagnolo; la terra dei motori. E da dove poteva arrivare altrimenti Matteo Nannini, determinato, veloce, spietato in pista e con tanto cuore e passione per questo magnifico sport che è la velocità sulle monoposto. Mancava da troppo tempo un nome italiano con talento così giovane nel circus delle 4 ruote. Finalmente è arrivato!”.

Una volta comunicatagli la nostra scelta, Gianluca ha manifestato tutto il proprio entusiasmo: “Grazie mille! Sono felicissimo e non vedo l’ora di provare in pista la Predator’s”. E adesso per lui il sogno potrà presto avverarsi, grazie a LiveGP.it e Predator’s: indossando tuta e casco, abbassando la visiera e sentendosi…pilota per un giorno!