Il nostro appuntamento settimanale con ‘Circus!’ ha visto in questa occasione le donne assolute protagoniste. Nella puntata 338, LiveGP.it ha voluto dedicare uno speciale per celebrare l’8 Marzo, invitando due ospiti del calibro di Rachele Somaschini e Luli Del Castello, insieme ad una rappresentanza della componente femminile della redazione.

E’ stata una puntata interessante e ricca di spunti, quella andata in scena nella serata dell’8 Marzo. Al fianco del direttore Marco Privitera si sono infatti alternate le ragazze della redazione di LiveGP.it, da sempre componente fondamentale della nostra testata giornalistica.

LIVEGP.IT CELEBRA LA FESTA DELLA DONNA

Ad intervenire in qualità di ospiti sono invece state due protagoniste della velocità come Rachele Somaschini e Luli Del Castello. Dopo un commosso omaggio nella prima parte della puntata alla scomparsa Fiammetta La Guidara, la serata è trascorsa in maniera assai piacevole. Tra riflessioni sul ruolo della donna nel mondo dei motori e progetti per il futuro.

Rachele Somaschini ha anche parlato dell’iniziativa #CorrerePerUnRespiro, grazie alla quale è riuscita, nel corso degli anni, a devolvere in beneficienza una somma considerevole per aiutare la ricerca sulla fibrosi cistica. Nella seconda parte, Luli Del Castello ha messo in mostra la sua consueta “grinta” anche in vista delle sue aspettative per la stagione 2021, ancora in stand-by vista l’emergenza legata alla pandemia.

NUOVO ORARIO PER CIRCUS!

Dopo 338 puntate, ‘Circus!’ dalla prossima settimana cambierà (al pari delle altre trasmissioni in diretta di LiveGP.it) la propria fascia oraria. L’appuntamento per tutti gli appassionati di motori sarà quindi alle ore 21, con una collocazione in “prima serata” che verrà subito celebrata con un ospite davvero speciale: un ex-campione del mondo di Formula 1.

Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le prossime novità in compagnia delle nostre dirette!