Yifei Ye ha commentato ai microfoni di LiveGP la prima giornata in pista della 4h di Monza, quarto atto dell’European Le Mans Series 2021. Il cinese di WRT, leader del campionato con due vittorie all’attivo, si prepara a confermarsi questo week-end nel tempio della velocità.

Le parole di Ye dopo le prove libere

Il campione 2020 dell’Euroformula Open ha dichiarato: “Mi piace molto Monza, ho delle bei ricordi su questo tracciato in cui non ho mai corso con una LMP2. Le corse endurance sono molto differenti rispetto a quelle a cui sono stato abituato durante la mia carriera. Non lavori solo sulla macchina, devi guidare differentemente”.

Con due vittorie nelle prime tre competizioni WRT guida il campionato. Il cinese non si sbilancia sulla stagione, pronto a dare battaglia contro G-Drive nel tempio della velocità: “Dobbiamo restare concentrati. La vettura è ottima, sarà fondamentale qualificarsi bene. La FP1 di oggi è andata bene”.

Il vincitore dell’Asian Le Mans Series 2021 ha rivelato il proprio desiderio per i prossimi anni: “Il mio obbiettivo è diventare un pilota ufficiale nell’endurance e correre nelle piste più famose al mondo, luoghi che non ho mai provato nella realtà”.

I nuovi regolamenti per le LMP2 hanno limitato la classe regina dell’ELMS, una scelta fatta per evitare che i prototipi fossero in grado di beffare le Hypercar che corrono nel Mondiale: “Abbiamo molta potenza in meno, non è facile passare le LMP3 o le GTE. Bisogna prendere più rischi durante la gara. Siamo dei professionisti, sappiamo come comportarci”.

Robert Kubica/Yifei Ye/Louis Deletraz #41 sono pronti ad un nuovo risultato di peso in Brianza in un week-end che precede di una settimana la 6h del FIA World Endurance Championship.

Da Monza – Luca Pellegrini

