Poco prima della qualifica ufficiale di questo pomeriggio, LiveGP ha potuto incontrare Renger van der Zande, pilota olandese presente alla 6h di Monza del FIA World Endurance Championship con il Team Inter Europol.

Il compagno di auto di Jakub Smiechowski ed Alex Brundle ha mostrato la propria soddisfazione per l’evento nel tempio della velocità affermando: “Amo Monza, c’è un’atmosfera magica”.

Il #34 del gruppo ha continuato con un commento sulla propria stagione nel Mondiale. Ricordiamo che questa è la seconda prova per lui con il team polacco vista l’assenza di Portimao in seguito alla concomitanza con l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. “La stagione sta andando berne. Ho due programmi molto interessanti tra WEC ed IMSA. La 6h di Spa non è andata male, ora stiamo migliorando tanto. Tutto è nuovo per me. Qui sta andando tutto molto bene”.

Non è mancato uno sguardo all’America. Non dimentichiamoci infatti l’impegno dell’olandese nell’IMSA con il Chip Ganassi Racing accanto al danese Kevin Magnussen. “L’IMSA sta andando abbastanza bene, purtroppo penso che non potremo lottare per il titolo. L’obiettivo è vincere più gare possibili”.

La Cadillac DPi #01 ha già messo in bacheca un successo in questo 2021. Ricordiamo infatti l’affermazione di Renger van der Zande in quel di Belle Isle, la prima delle due prove previste in questo campionato.

Il due volte vincitore della Rolex 24 at Daytona è soddisfatto di gareggiare con Chip Ganassi, squadra che lo ha accolto dopo alcune stagioni disputate con la Cadillac del WTR. “Ganassi è un team fantastico. Correre con un costruttore del genere è unico. La macchina è veloce e sono molto competitiva”.

Da Monza – Luca Pellegrini