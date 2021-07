Pipo Derani rivela ai microfoni di LiveGP le proprie sensazioni dopo i primi giri di Monza con la nuova Glickenhaus, auto che si prepara a dare battaglia tra le hypercar contro Toyota ed Alpine.

Il brasiliano ha affermato nel paddock del FIA World Endurance Championship (WEC). “Abbiamo un grande programma, un’importante sfida davanti a noi. Penso sia fantastico fare parte di questo progetto verso Le Mans. La macchina ha un buon potenziale, siamo pronti per questo fantastico week-end”.

Derani guarda già a Le Mans, 24h che si terrà in via eccezionale a fine agosto e non come da tradizione a giugno. Ricordiamo l’intento di ACO di accogliere più tifosi possibili: “Le prove non sono andate male. Stiamo migliorando, questo è un test per la 24h. Il team ha bisogno di correre ed abituarsi alle competizione. Glickenhaus è la prima volta che porta due auto, c’è grande soddisfazione. Le Mans è sempre più vicina.

L’alfiere di Glickenhaus ci spiega che la macchina è totalmente diversa dalla DPi con cui il brasiliano milita nell’IMSA. “L’hypercar è totalmente differente rispetto alla Dpi che guido nell’IMSA. Questa è molto più pesante. L’unica comune è la categoria: sono dei prototipi”.

Pipo Derani: un successo sofferto

Dopo quasi una stagione di delusioni e sconfitte, la seconda prova nel Glen ha riportato la Cadillac #31 di Action Expres nella victory lane dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Pipo Derani, compagno di auto di Felipe Nasr negli USA, ha rilasciato a LiveGP: “Finalmente siamo riusciti a vincere. Mi ha fattio molto piacere tornare nella victory lane. La stagione è ancora molto lunga, non è iniziata come previsto. A Road America mi aspetto una grande battaglia con gli altri competitor. Ci aspettiamo di vincere in Wisconsin. Le gare in IMSA sono sempre incerte fino alla bandiera a scacchi”.

Da Monza – Luca Pellegrini