Michele Beretta esprime il proprio parere ai microfoni di LiveGP.it alla vigilia del primo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il portacolori di Lamborghini si appresta a dare battaglia nella Silver Cup con una delle due Huracan GT3 del Vincenzo Sospiri Racing.

La squadra italiana porta in scena due vetture. Il nostro connazionale dividerà l’abitacolo nelle cinque prove dell’Endurance Cup con Benjamin Hites/ Yuki Nemoto #563, mentre Luis Michael Dörrbecker/Baptiste Moulin/Marcus Påverud sono attesi sulla gemella #163.

Il lombardo ha commentato: “Abbiamo fatto delle prove a Barcellona ed al Paul Ricard prima del via dell’anno. La macchina la conosciamo bene, siamo ben supportati e non ci sono di fatto novità rispetto alla passata stagione. Mi aspetto una gara asciutta, la qualifica dovrebbe piovere. Ad Imola con il bagnato e 52 auto in pista non sarà semplice, serve anche fortuna. La Silver Cup è sempre molto competitiva”.

Michele Beretta, programmi su più fronti nel 2022

Il campione 2021 dell’International GT Open sarà in scena su più fronti nel 2022, non manca la conferma del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance Cup. “Farò tutto l’Endurance Cup del GTWC Europe e le quattro gare dell’ACI GT Endurance. Correrò anche l’intero GTWC America anche se ci sarà una concomitanza a fine anno con l’ACI GT. Non ho mai corso negli USA ad eccezione di alcune esperienze con Grasser nella Michelin Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Adoro gareggiare in America, ci sono dei tracciati stupendi. Sarò anche al Nuerburgring con Phoenix Racing ed Audi tra NLS e la 24h”.

Il #163 della Silver Cup ha continuato dicendo: “Ci sono alcune differenze tra Audi e Lamborghini nonostante il motore sia il medesimo. Io nuovo kit ha bilanciato la R8 al posteriore, hanno lavorato molto bene anche sul TC. Non ho ancora provato, invece, la nuova Lamborghini GT3, spero di avere la possibilità di fare qualche test”. Ricordiamo infatti che il primo atto di Imola del GTWC Europe segna il debutto nella serie dell’evoluzione della storica Audi R8 GT3, mentre dovremo attendere il prossimo anno per l’aggiornamento dell’Huracan GT3.

Da Imola – Luca Pellegrini