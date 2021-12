Matteo Bertelle è stato ospite alla puntata 298 di Motorbike Circus nella giornata di ieri: Il 17enne veneto ha infatti conquistato (a pari merito con Axel Bassani) il LiveGP Award per quanto riguarda la categoria moto. Nella chiacchierata fatta durante la diretta, sono usciti molti spunti interessanti. Matteo non ci ha parlato solo della scorsa stagione e delle aspettative per il 2022, ma anche di scuola e della sua wild-card a Misano.

L’ANNO DEL SALTO

“Il 2021 è stato un grande anno per me: sono andato forte sia nel CIV che nella Red Bull Rookies Cup. Ho fatto un grande step sia nella guida che dal punto di vista mentale. Sono molto contento della opportunità di correre nel mondiale Moto3. Finalmente è arrivata anche la prima vittoria in Rookies Cup al Sachsenring. I miei avversari sono caduti tutti insieme ed io ho…riso per tutto l’ultimo giro.”

LA PREPARAZIONE PER L’ANNO PROSSIMO

“Il prossimo anno sarà molto difficile: in Moto3 il livello è molto alto e tutti sono competitivi. Le moto hanno delle prestazioni simili tra di loro, ci sarà molto da imparare per me. Potremo sicuramente essere competitivi verso la fine dell’anno, la squadra è grandiosa. Mi preoccupa un po’ il fatto che dovrò imparare buone parte delle piste, soprattutto quelle extra-europee. Nell’inverno studierò per bene gli on-board degli altri piloti, così come nei turni di libere nei weekend di gara. Fisicamente penso di essere pronto, mi alleno moltissimo. Sarà molto divertente in Qatar, non ho mai corso in notturna!”

L’IMPORTANZA DELLA SCUOLA

Precedentemente, nella diretta con Federico Caricasulo si è parlato dell’importanza della scuola. Molti piloti hanno deciso di abbandonare gli studi per rincorrere il sogno delle due ruote. Ecco cosa ci ha detto Matteo: “Io quest’anno ho abbandonato l’ITIS, dato che viaggerò molto. Mi sono iscritto ad una scuola privata, penso che la scuola sia importante, non si sa mai come evolveranno le cose in futuro.”

LA WILD-CARD A MISANO

Bertelle ha debuttato nel mondiale a Misano, chiudendo in una buona 18^ posizione: “A Misano il momento chiave è stato il giovedì: ero molto teso e la notte non ho dormito, ma appena sono sceso in pista il venerdì mi sono sciolto. Il team era nuovo, così come la moto dato che nel CIV uso la versione 2018, ma sono stati pazzeschi. La partenza è stata un’emozione unica con tutto quel pubblico.”

RIVIVI LA PUNTATA 298 DI MOTORBIKE CIRCUS

Oltre a Matteo Bertelle, nella puntata 298 di Motorbike Circus abbiamo parlato sia con Federico Caricasulo che con Axel Bassani.

Valentino Aggio