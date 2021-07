Nel paddock dell’European Le Mans Series LiveGP ha incontrato Gianmarco Quaresmini, protagonista questo week-end della Carrera Cup France. Il bresciano sta prendendo confidenza con la nuova vettura della casa di Stoccarda, auto che non è presente nel campionato italiano.

Ombra Racing è il team di riferimento per Gianmarco che milita anche nella serie tricolore con il team Tsunami. Il nostro connazionale ha commentato la propria stagione e ci ha svelato che gareggerà con la nuova 911 GT3-Cup anche in occasione della prova di Monza della Supercup in concomitanza con la F1.

Le parole di Gianmarco Quaresmini

Il protagonista della Carrera Cup France ci ha illustrato le differenze tra la vettura nuova e la Porsche che milita nel campionato italiano: “La nuova versione della Porsche ha molto più carico aerodinamico. Non c’è l’abs, in frenata è molto più complesso. Ci vuole poco per spiattellare le gomme, bisogna impostare le curve con le ruote dritte. Il carico aereodinamico è molto superiore, è molto simile ad una GT3. Sul rettilineo andiamo leggermente più piano. In piste più guidate come a Spa c’è molta differenza”.

Gianmarco ha espresso un commento sulla categoria francese, molto combattuta quest’anno: “Il gruppo della Carrera Cup France è molto agguerrito. Il livello è alto, molti piloti sono sempre in macchina. Alla fine è una piccola Supercup, chi è davanti qui è competitivo anche in Europa. Abbiamo scelto di correre qui per imparare, eravamo spinti e volevamo conoscere subito la nuova auto. Il prossimo anno l’obiettivo è correre a tempo pieno in Europa. Faremo la gara di Monza di settembre, fortunatamente avremo due prove. In questo week-end possiamo imparare molto”.

Il #12 della Carrera Cup France ha rilasciato la propria opinione anche sulla Carrera Cup Italia, realtà in cui settimana scorsa ha gareggiato al Mugello: “Con Cerqui c’è una bella battaglia. La sfida per il campionato è tra noi due. Giardelli e Moretti sono da tenere in considerazione, non si può sbagliare. Al Mugello è andata bene, purtroppo in gara-1 è andata come è andata. Ho faticato molto, poteva passarmi quando voleva. Si è sentita in Toscana la mancanza di Iaquinta e ne abbiamo approfittato”.

Appuntamento da non perdere oggi con le qualifiche della Carrera Cup France da Monza e successivamente con race-1. “Le prove libere sono andate molto bene. Abbiamo usato le gomme vecchie di Spa in mattinata. Il caldo non dovrebbe essere un problema”.

Da Monza – Luca Pellegrini