La puntata numero 379 di ‘Circus!’, lo storico talk-show in onda ogni lunedì sera su LiveGP.it, ha visto andare in scena una curiosa intervista “doppia” ad una coppia di piloti per certi versi…atipica. Ad essere protagonisti, in una sorta di confronto tra l’allievo ed il maestro, sono infatti stati il promettente Jacopo Guidetti e l’esperto Marco Bonanomi. Il brianzolo ha infatti svolto quest’anno il ruolo di “coach” nei confronti del più giovane collega, condividendo anche l’abitacolo della Honda NSX GT3 a Monza nella prova del GT Open.

GUIDETTI SUBITO AL TOP NEL DEBUTTO IN GT

E’ stata una stagione intensa, ma al tempo stesso ricca di soddisfazioni quella da poco conclusa per Jacopo Guidetti. Il giovane talento lombardo, dallo scorso anno entrato a far parte del Driver Development Programme di JAS Motorsport, ha infatti potuto contare sul prezioso supporto di Marco Bonanomi per affrontare al meglio la sua prima stagione nel Campionato Italiano GT Sprint. Forte dei consigli del pilota lecchese, Guidetti si è messo subito in grande evidenza al volante della Honda NSX GT3 Evo di Nova Race, conquistando una straordinaria pole al debutto a Monza ed il successo (in coppia con Francesco De Luca) a Imola in gara-2.

Risultati che gli hanno permesso di conquistare una sorta di gara “premio” nel palcoscenico internazionale del GT Open a Monza, dove ha avuto modo di condividere l’abitacolo della vettura proprio con lo stesso Bonanomi. Sulla pista di casa, i due hanno subito conquistato un piazzamento sul podio. “E’ stato un grande onore aver condiviso questa stagione con Marco – ha detto Guidetti nell’intervista – ed i suoi consigli mi sono stati molto utili per imparare molto. Sto continuando il mio percorso di apprendistato grazie a JAS Motorsport e non vedo l’ora di poter iniziare la nuova stagione”.

BONANOMI: “UN PROGRAMMA PIU’ INTENSO PER IL 2022”

Dal canto suo, Bonanomi ha elogiato il proprio giovane “allievo” per i rapidi progressi: “E’ un ragazzo molto sveglio e veloce. La gara di Monza lo ha dimostrato, ma credo abbia svolto un lavoro eccellente durante l’intera stagione. Per quanto mi riguarda, quella sul circuito di casa è stata l’unica gara che ho svolto quest’anno, ma mi sto preparando per un programma più intenso in vista del 2022. Il futuro? Beh, sarebbe bello poter condividere nuovamente l’abitacolo…non si sa mai!”

La puntata 369 di ‘Circus’, con l’intervista completa a Jacopo Guidetti e Marco Bonanomi, è disponibile nel link in allegato sul canale YouTube di LiveGP.it e sulla pagina Facebook.

